Drama celui mai important om de la Survivor: “Are schizofrenie! Mă sfâșie!”

Alex Delea povestește, emoționat, cum starea de sănătate a bunicii îl afectează de fiecare dată. Cea care l-a crescut pe tânăr suferă de schizofrenie, afecțiune care, uneori, poate degenera în episoade ce îi cauzează suferință atât ei, cât și familiei. Acelea, spune Alex Delea, sunt momentele în care se simte sfâșiat.

CANCAN.RO: Care sunt mai dureroase pentru tine, rănile fizice sau cele sufletești?

Alex Delea: Sufletești n-am, în momentul ăsta nici n-am timp de răni sufletești. Am fost foarte ocupat zilele astea, am umblat foarte mult. Mi-am pierdut pașaportul, mi-am pierdut și bagajul când m-am întors din Survivor. Am rezolvat cu bagajul, ajung acasă, zic «îmi iau repede pașaportul», nu l-am găsit, mă, nu știu unde e.

CANCAN.RO: Dar de ce ești atât de „împrăștiat”, ești îndrăgostit?

Alex Delea: Nu sunt îndrăgostit, dacă aș mai fi și îndrăgostit, ce s-ar întâmpla cu viața mea? Abia aștept să se schimbe tot și la mine, pentru că deocamdată nu prea…

CANCAN.RO: Cum a fost când te-ai întors în Dominicană, ai avut un gol în stomac?

Alex Delea: Ce frumos a fost, ne-a prezentat Domnul Dan în «consiliu», după aceea pe traseu, mai greu ca niciodată. Am simțit că am intrat în finala finalelor, nu mai aveam condiție fizică, n-am mai alergat de mult. Sală am mai făcut, dar, alergat nu prea. Foarte dificil, deci săptămâna asta a fost mult mai grea decât toate cele cinci luni în care am stat acolo.

Alex Delea, dur în filme, sensibil în viața reală: „Când nu e ea bine, are schizofrenie, aia pe mine mă sfâșie!”

CANCAN.RO: Dar după ce s-a lansat „Haita de acțiune”, nu s-a schimbat nimic în viața ta?

Alex Delea: După premiera filmului am mers să vorbim de cele întâmplate. La 2:30 am ajuns acasă, mi-am făcut bagajul și am plecat la aeroport spre Dominicană. Am ajuns în Dominicană, n-am dormit, am filmat din prima zi. N-am fost mentor acolo, când eram în «consiliu» simțeam că poate o să fiu nominalizat. Am trăit foarte intens toată treaba de acolo, m-am implicat foarte mult.

CANCAN.RO: Bunica tot nu a văzut filmul?

Alex Delea: Nu l-a văzut, mititica, o să îl vadă. O să îi fac o surpriză mămăiței, mă duc la ea de Paște.

CANCAN.RO: Nici mama ta n-a văzut filmul?

Alex Delea: Cum să-l vadă în Spania?!

CANCAN.RO: Și n-a venit nicio fană la tine, în sala de cinema, să te ia în brațe?

Alex Delea: Au mai venit oameni, am mai primit mesaje. Eu iubesc pe toată lumea, dar încă nu a venit dragostea mare. Dar eu aștept cu nerăbdare prima voastră mișcare. Eu ți-am mai zis că am fost odată îndrăgostit de o fată și nu era deloc cum m-aș fi gândit eu că o să fie persoana respectivă. Zic «uite, mă, nu are nicio treabă cu ce voiam eu».

CANCAN.RO: Ai plâns mult?

Alex Delea: N-am plâns, dar m-a durut inima.

CANCAN.RO: A fost cea mai mare durere a vieții tale?

Alex Delea: Cea mai mare durere a vieții mele este atunci când mămăița mea e bolnavă. Când nu e ea bine, are schizofrenie, are etape, aia pe mine mă sfâșie. Odată am dat un pumn în ușă, am făcut o gaură în ușă. Chestia cu îndrăgostitul nu mi s-a întâmplat, dar și aia cu îndrăgostitul a fost. Mă durea, dar aia cu mamaie e o durere ce nu se poate explica.

E copilul meu, e inima mea, e viața mea. Eu am o relație foarte specială cu mămăița mea. E exact dragostea pe care o are un părinte față de copil. Numai că relația mea cu mămăița e mai de frică, fiindcă trec anii și nu crește, scade. E foarte diferită treaba.

