Momentul în care Jorge, fostul concurent de la Survivor, a fost trezit la realitate: ”Sunt prost!”

Jorge demonstrează încă o dată, dacă mai era nevoie, că poate inspira audiența prin discursul său. Într-un interviu oferit exclusiv pentru CANCAN.RO, artistul a vorbit atât despre calitățile, cât și despre defectele care îl caracterizează. Însă altul a fost subiectul de maxim interes: momentul în care fostul concurent de la Survivor și-a reconfigurat total traseul vieții. Totul pare să fi pornit de la o simplă discuție, susține vedeta, care a realizat că uneori nu ar trebui să se creadă mai capabil decât este de fapt.

În alt registru, Jorge a dezvăluit care au fost discuțiile ulterioare finalei Survivor 2023. Fostul Faimos a avut dialog atât cu învingătorul Dan Ursa, cât și cu ceilalți doi finaliști. Dacă nu s-ar fi accidentat, cântărețul mizează pe faptul că ar fi prins finala.

( NU RATA: CONTINUĂ COȘMARUL PENTRU JORGE! VESTEA PE CARE MEDICII I-AU DAT-O, DUPĂ CE A RENUNȚAT LA CÂRJE! ”ERAM ȘIFONAT!” )

Jorge vorbește deschis despre revelația vieții, petrecută acum un an: „Am descoperit că sunt prost!”

CANCAN.RO: Având în vedere maturitatea emoțională prezentă, la ce crezi că ești cel mai bun acum?

Jorge: La faptul că știu pe ce mă bazez. Îmi cunosc atât de bine talentele, dar am descoperit și limitările pe care le am. Nu știu dacă pot să zic că sunt la ceva foarte bun. Sunt un moderator foarte bun, sunt un entertainer foarte bun. Jucând șapte ani la teatru cu sala plină, cred că sunt un actor destul de bun, nu știu.

Nu mai trebuie să îmi zic mie că sunt foarte bun sau să îmi zică mie cineva că sunt foarte bun. Nu mă mai interesează, îmi fac treaba mea, merg pe drumul meu pe care am pornit cu atât de mare încredere și cu lipsă de interes față de ce spun ceilalți, încât pe mine nu mă interesează.

CANCAN.RO: N-ai avut și momente în care ai simțit că „ți-ai luat-o în cap”, cum zice românul?

Jorge: Mulți ar spune că și acum mi-am luat-o în cap, dar pe mine nu mă interesează. Atunci când am avut lecțiile de învățat le-am învățat, când aveam 20 și ceva de ani. Atunci a fost momentul în care eu mi-am dat seama că mi-am luat-o în cap destul de mult. Însă acum a trecut atât de mult timp de atunci, încât s-a întâmplat ceva. La un moment dat, descoperi când ești prost. Într-un moment în viața mea am descoperit că sunt prost. Și din momentul ăla viața mea s-a schimbat.

CANCAN.RO: Care a fost momentul?

Jorge: Cred că acum vreun an. Anul trecut am conștientizat că nu sunt cel mai deștept, nu sunt nici cel mai prost. Mi-am dat seama că nu sunt ceea ce credeam eu că sunt.

CANCAN.RO: Dar care a fost factorul declanșator?

Jorge: Mi-am dat seama că eram în niște discuții în care eu, înainte cu o încredere debordantă și superficială eram capabil să stau de vorbă cu oricine. Până când, la un moment dat, mi-am dat seama într-o discuție cu cineva că sunt prost. Ăla a fost declicul, mi-am spus «totuși nu cred că sunt așa cum credeam eu». Și am început să fiu un pic mai smerit, poate un pic mai inteligent emoțional, poate să ascult mai mult decât să vorbesc.

( CITEȘTE ȘI: IMAGINEA CUTREMURĂTOARE PE CARE JORGE NU O VA UITA TOATĂ VIAȚA: „MI-AM VĂZUT FETIȚA ȘI AM ȘTIUT CĂ ÎNCEPE JIHADUL!” )

Relația cu foștii oponenți de la Survivor, dezvăluită de Jorge, după ce Dan Ursa a ieșit învingător

CANCAN.RO: Cu care dintre cei din finala Survivor ai vorbit după încheierea competiției?

Jorge: Am avut o discuție foarte interesantă cu Dan Ursa, fix după ce a câștigat. Eu am ținut cu Carmen și am și spus că eu țin cu Carmen. Dar am avut o discuție foarte interesantă și cu Ursa și cu Krișan, după ce s-a terminat. Cu Carmen am reușit să vorbesc mai puțin, pentru că toată lumea era acolo implicată.

Am avut o mică petrecere și vreau să-l felicit pe Dan Ursa, pentru că se vede de la început cine rezistă până în finală. La el s-a văzut de la început. Eu am observat asta, am spus și despre Andrei Krișan că se va întâmpla. Și eu mă vedeam în finală, dar accidentându-mă nu s-a mai întâmplat. Eu cred că suntem fiecare meniți să stăm într-un proiect atât cât suntem capabili noi.

( ACCESEAZĂ ȘI: JORGE TRANȘEAZĂ CONFLICTUL CU DOC, CEL MAI APRIG ADVERSAR DIN DOMINICANĂ: “AȘA A FOST STRATEGIA LUI!” + CINE VA CÂȘTIGA SURVIVOR )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.