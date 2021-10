Jurata de la „Masked Singer” a pățit-o! Inna a ieșit în oraș alături de o prietenă, dar s-a întâmplat ca, fix în fața restaurantului la care voiau să meargă, să se producă „inevitabilul”. Inna s-a „demascat” accidental! Conform noilor restricții deja intrate în vigoare de la începutul săptămânii, masca este obligatorie în toate spațiile, fie că vorbim de spații deschise sau închise. Așa că și vedetele noastre s-au conformat și se prezintă numai cu mască, peste tot. CANCAN.RO vă arată imagini exclusive cu talentata artistă!

Și vedetele noastre sunt tot oameni, așa că inevitabilul se poate întâmpla la orice pas. Inna a ieșit în oraș alături de o prietenă și cele două și-au dorit să meargă la un restaurant, cel mai probabil pentru a lua masa.

Ajunse în fața localului, cele două s-au supus regulilor: au prezentat certificatul verde și erau gata de a intra, atunci când Inna „s-a demascat” în fața ospătarului.

Într-un moment de neatenție, jurata de la „Masked Singer” și-a scăpat masca pe jos și s-a aplecat de îndată pentru a o ridica. Pentru ieșirea în oraș, Inna a ales să poarte o ținută lejeră: un compleu sport de culoare kaki și o bonetă neagră. Așa cum v-am spus, cântăreața nu a ieșit singură, ci alături de o bună prietenă, care nu s-a dezlipit de ea.

Fără fițe sau alte obiecții, Inna s-a aplecat după mască și, după ce ea și prietena ei au trecut prin procedurile impuse de autorități, au putut să se bucure în voie de ieșirea la restaurant.

A pierdut sau nu Inna contactul cu realitatea, din cauza banilor?

În cadrul unui interviu pentru VIVA, Inna a fost întrebată dacă situația financiară foarte bună a făcut-o să ”piardă simțul realității”.

”Nu am pierdut simțul realității și mai ales în ultimul an, în care am stat mai mult pe acasă, m-am ocupat de multe ori singură de cumpărături și știu prețurile”, a mărturisit Inna.

De asemenea, cântăreața a fost întrebată dacă există momente în care dorește să facă anumite extravaganțe, având în vedere că a strâns în conturi sume mari:”Cred că extravaganță poate însemna ceva diferit pentru fiecare dintre noi.

Sunt momente în care mă răsfăț cu anumite lucruri sau vacanțe aparte, dar nu fac acest lucru des. Sunt destul de echlibrată din acest punct de vedere. Banii îi investesc în proiectul INNA și în casa de discuri Global Records, unde sunt partener”.

Ce spunea Inna despre relația ei, cu Deliric

Inna și Deliric sunt destul de discreți în ceea ce privește viața personală. La începutul relației, cei doi nu s-au afișat prea mult împreună, însă acum par să nu mai aibă rețineri. Într-un interviu recent, Inna a vorbit despre viața de cuplu și despre lucrurile ce i-au adus împreună.

Potrivit spuselor artistei, cei doi sunt extrem de asemănători, împărtășesc pasiunea pentru muzică, au același regim alimentar și iubesc călătoriile.

„Suntem amândoi artiști, împărtășim iubirea pentru muzică, bucuria de a fi pe scenă. De a ne exprima prin muzică. Avem multe lucruri în comun. De exemplu, unul dintre lucrurile esențiale este că ne place amândurora să călătorim. De fiecare dată când avem timp liber, căutăm noi destinații spre care să ne îndreptăm”, a declarat Inna pentru Unica.