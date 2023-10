Jurata de la Vocea României a fost înlocuită de Pro Tv din cauza certurilor. Andra a spus totul despre momentul delicat din cariera sa

În anul 2011, Andra Măruță s-a alăturat emisiunii Românii au Talent, iar 7 ani mai târziu, celebra artistă avea să fie cooptată pentru emisiunea Vocea României, unde a devenit colegă, la momentul acela, cu Smiley, Irina Rimes și Tudor Chirilă (în sezonul 8). Însă, la un an distanță, în sezonul 9 al show-ului de la Pro TV, a fost înlocuită de Horia Brenciu. Anunțul că se retrage de la masa juriului celei de-a doua emisiuni a fost surprinzător pentru mulți dintre urmăritorii săi și colegii de breaslă. În perioada aceea, nu a dorit să pronunțe motivul plecării, însă artista a expus, într-un podcast, situația. Detaliile se află mai jos, în articol.

De-a lungul anilor, Andra Măruță s-a afirmat nu doar în industria muzicală, ci și în televiziune. Soția lui Cătălin Măruță activează în lumea mediatică de ani buni, iar una dintre aparițiile îndelung apreciate de fani reprezintă prezența sa în emisiunea Românii au Talent. S-a alăturat la masa juriului în anul 2011.

Șapte ani mai târziu, în 2018, Andra Măruță avea să se alăture și juriului Vocea României, tot la Pro TV. Însă, cântăreața a fost antrenoare un singur an. În sezonul următor, cu nr. 9, artista a fost înlocuită de Horia Brenciu. La momentul respectiv, artista nu a dorit să comenteze decizia plecării sale de la masa juriului. Însă, după ce „rana” s-a închis, Andra Măruță a decis să expună motivul central pentru care a ales să părăsească locul de la Vocea României.

Motivul real pentru care Andra Măruță a părăsit juriul Vocea României, după un sezon

La momentul sosirii sale în echipa Vocea României, producătorii i-au promis artistei că va fi armonie. Însă, a realizat că liniștea nu s-a păstrat, iar fiecare antrenor arunca cu „săgeți”. Artista a mărturisit că s-a trezit într-o competiție între antrenori în care miza era atragerea concurenților de partea lor, în echipă. Deși și-a dorit să facă parte din respectivul format media, Andra Măruță a ales să se retragă, după un sezon.

„Producătorii mi-au promis că n-o să fie pe ceartă și că o să fie ca afară, când nu se schimbă respectul dintre antrenori. Sigur că mă zbat să-l am pe ăla la mine în echipă, dar nu cu mici cuțite aruncate spre un alt antrenor, pentru că, practic, asta se întâmpla. Eu trebuia să fiu rea, că ăsta era show-ul. Intri într-un joc în care nu-ți face plăcere și m-am lovit, efectiv, de o competiție între antrenori, cine să spună nu știu ce, care să-l atace pe celălalt, iar eu nu pot să zic că sunt genul ăla de om care nu face față.

Mi-am dorit să fiu acolo, pentru că mulți ziceau că eu sunt vocea. Am ajuns acolo și am dat de cu totul altceva, era un joc. Fiind un show de televiziune am înțeles că așa funcționează. Culmea, mă simțeam acasă, erau oamenii din trustul în care eu sunt și eram ok cu toată lumea. La final am spus că trebuie să vină altcineva în locul meu”, a explicat solista la podcastul lui Mihai Morar.

De altfel, a mărturisit că a avut disensiuni cu Tudor Chirilă. Artistul a lansat atacuri constante la adresa ei: „Făceam un moment cu cineva, venea Tudor Chirilă și îmi spunea ați stricat piesa, pentru că nu era în viziunea lui. El își punea amprenta, ca rocker, pe melodiile și pe interpretarea concurenților. Și atunci veneam și eu și îmi puneam amprenta ca antrenor”.