Kanal D a făcut anunțul oficial! Ce se întâmplă cu Andreea Mantea începând cu 15 iunie

Postul de televiziune Kanal D încearcă să își țină telespectatorii cât mai aproape, iar pentru asta e nevoie, la diferite intervale de timp, de schimbări în grila de programe. Se apropie vara, iar noile emisiuni își vor face apariție ”pe sticlă”.

Este vorba despre ”Se strigă darul”, ”Roata norocului” și ”Ochii din umbră”. Se strigă darul este emisiunea care dă startul „grilei de vară”. Emisiunea prezentată de Andreea Mantea și Mihai Mitoșeru va fi difuzată începând de sâmbătă, 15 iunie, de la ora 20:00.

„De abia aștept sa înceapă noul sezon. Sunt nerabdatoare sa împărtășesc experiența mea cu telespectatorii, să vadă ce obiceiuri și tradiții încă se păstrează la nunțile din diferite regiuni din România”, a declarat Andreea Mantea, conform paginademedia.ro.

Bursucu și Ana-Maria Barnoschi vor prezenta ”Roata Norocului” – prima ediție fiind programată duminică, 16 iunie, de la ora 20.00 -, în vreme ce Ernest va continua emisiunea ”Ochii din umbră” – startul fiind dat tot pe 16 iunie, de la ora 22.00.

„Nu de putine ori am fost intrebat pe strada cand revine Ochii din umbră. In noul sezon, telespectatorii vor avea parte de multa actiune, am filmat prin toata tara; asa cum v-am obisnuit, vom prezenta cazuri iesite din comun, situatii in care cu siguranta unii dintre cei care ne vor urmari se vor regasi sau din care vor avea ceva de invatat”, a ținut să precizeze Ernest.