Kanal D a făcut astăzi anunțul oficial! Ce se întâmplă cu emisiunea prezentată de Andreea Mantea

“Sunt foarte fericita ca incheiem curand primul sezon al emisiunii si ca vom da startul pentru cel de-al doilea. Ne pregatim intens, asa ca cei care doresc sa isi intalneasca dragostea adevarata, ii asteptam sa vina la castingul de saptamana viitoare. Sunt bucuroasa cand vad ca emisiunea se bucura de un succes urias si ca participantii care se afla in casa fac tot posibilul pentru a-si gasi sufletul pereche ”, spune Andreea Mantea.

In ultimele trei luni si jumatate, perioada martie – iunie, Kanal D a fost lider de audienta, devansand statiile concurente, cu emisiunea “Puterea Dragostei”, atat pe targetul Comercial, cat si National. Prima parte a show-ului, difuzata in intervalul orar 11:00 – 12:00, in perioada mai sus mentionata, a plasat Kanal D lider de piata, pe targetul Comercial, cu 1,7% rating si 16,4% cota de piata. Si la nivelul populatiei din intreaga tara, in intervalul orar 11:00 – 12:00, Kanal D a fost lider de piata, cu 2,5% rating si 16,0% cota de piata.

Galele saptamanale ale emisiunii, din fiecare sambata, difuzate in intervalul orar 15:30 – 19:00, au fost urmarite de sute de mii de telespectatori, Kanal D clasandu-se pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, pe targetul National, in perioada analizata martie – iunie 2019. Astfel, cu 4,6% rating si 16,7% cota de piata, si o medie pe minut de 800.000 de telespectatori, Kanal D a fost lider incontestabil de audienta.