Kanye West îşi doreşte să se împace cu mama copiilor săi. Artistul şi Kim Kardashian au format un cuplu extrem de iubit de fani

În urmă cu câteva luni Kanye West făcea declaraţii şocante în cadrul unei conferinţe de presă. Ulterior artistul şi mama copiilor său au anunţat că se despart, șocându-și fanii. Se pare că acum, la câteva luni de la separare, rapperul a revenit la sentimente mai bune, ba chiar regretă despărţirea de Kim Kardashian.

Artistul în vârstă de 44 de ani a participat la un eveniment legat de Ziua Recunoștinței, acolo unde a vorbit despre fosta soție. Mai mult, acesta părea vizibil afectat de faptul că şi-a pierdut familia.

„Amândoi am făcut greșeli. Eu am făcut greșeli. Am făcut anumite lucruri în public pe care nu ar fi trebuit să le fac în calitate de soț. Însă în acest moment sunt aici să schimb firul narativ al acestei povești”, a spus Kanye.

În acelaşi timp, Kanye i-a menţionat şi pe copiii lui, despre care a spus că vrea să fie mult mai prezent în viaţa lor.

„Sunt preotul propriei mele case. Trebuie să fiu pe cât posibil lângă copiii mei. Trebuie să mă întorc acasă”, a spus el.

CITEŞTE ŞI: KIM KARDASHIAN, DISTRUSĂ DUPĂ DIVORȚUL DE KANYE WEST! VEDETA A FOST ÎN PRAGUL DEPRESIEI. „NU MAI POT FACE ASTA”

Rapperul speră că Dumnezeu îl va ajuta în împăcarea cu Kim

Mai mult decât atât, artistul consideră că este un model pentru generaţiile de tineri care trec printr-o situaţie similară, iar o posibilă împăcare cu fosta sa parteneră i-ar ajuta pe aceştia să ia decizia corectă.

„Dacă dușmanul poate despărți cuplul Kimye, milioane de familii vor crede că despărțirea este OK. Dar dacă Dumnezeu aduce cuplul Kimye înapoi împreună, milioane de familii vor fi influențate și vor vedea că pot învinge separarea”, a mai spus Kanye.

În schimb, Kim Kardashian pare că a depăşit suferinţa pe care divorţul i-a provocat-o, iar în prezent este fericită alături de actualul său iubit. Bruneta și Pete Davidson s-au afișat în public și au cinat la restaurantul italian Giorgio Baldi din Santa Monica, California.

O sursă apropiată vedetei internaţionale a declarat pentru E! că atât Kim, cât și Peter sunt foarte fericiți, iar povestea lor evolueză destul de repede.

Sursă foto: Instagram