Kim Kardashian, distrusă după divorțul de Kanye West! Vedeta a fost în pragul depresiei. „Nu mai pot face asta”

Divorțul dintre Kim Kardashian și Kanye West a fost extrem de mediatizat, iar pe margine acestui subiect au apărut numeroase ipoteze. Se pare că toată această presiune, cât și ruperea relației în sine au adus-o la capătul puterilor pe celebra vedetă.

Kim Kardashian a resimțit puternic despărțirea de soțul său. Chiar dacă ea a fost cea care a intentat divorțul, pare că regretă că lucrurile au ajuns aici. Kim Kardashian, în vârstă de 40 de ani, a cerut divorțul de rapperul și designerul de modă Kanye West, în vârstă de 43 de ani, invocând diferențe ireconciliabile. Însă s-a speculat că de fapt ar fi vorba despre infidelitate.

În orice caz, indiferent de motivele divorțului, Kim Kardashian a suferit destul de mult. În ultimul episod din Keeping Up With The Kardashians, vedeta a izbucnit în lacrimi și a vorbit despre despărțire.

„Sincer nu mai pot face asta. De ce sunt încă în acest loc în care sunt blocat de ani de zile? El se mută în fiecare an într-un alt stat și ar trebui să fim împreună să creștem acești copii… Este un tată uimitor, a făcut o treabă uimitoare „, a spus Kim Kardashian printre lacrimi.

Kim Kardashian, distrusă după divorțul de Kanye West

Mai mult, vedeta a pus toată vină pe umerii săi și a declarat că se simte mizerabil, având în vedere că este a treia căsnicie eșuată prin care trece. Kim Kardashian a spus că el „merită” o soție care să-l poată urma indiferent de unde ar merge.

„Mă simt ca un om ratat, adică o a treia căsătorie ratată. Sunt un om pierdut. Dar nici măcar nu mă pot gândi la asta, aș vrea să fiu fericită.”, a mai spus Kim Kardashian.

În această notă și celebrul serial Keeping Up With The Kardashians a ajuns la final. După 14 ani și 20 de sezoane, Kim Kardashian a decis să pună punct proiectului.



Sursa foto: Instagram