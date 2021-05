Kim Kardashian, dată în judecată de șapte dintre angajații ei. Care este motivul

Kim Kardashian a fost dat în judecată de șapte dintre foștii săi angajați. Aceștia și-au prezentat nemulțumiri față de celebra influenceriță de peste ocean.

Angajații au o listă întreagă de nemulțumiri legate de condițiile de muncă pe care le-ar fi îndurat la una dintre vilele lui Kim Kardashian. Unul dintre ei ar fi fost concediat pe loc doar pentru că a îndrăznit să întrebe când va fi plătit.

Ei au lucrat la una dintre locuințele starului internațional, o vilă în valoare de 60 de milioane de dolari aflată în Hidden Hills, California.

Foștii angajați susțin că nu și-au primit niciodată banii la timp pentru munca lor, că nu ar fi avut voie să meargă în pauzele de masă, iar unul dintre ei chiar ar fi fost concediat pe loc pentru că ar fi îndrăznit să întrebe dacă va fi plătit pentru timpul extra petrecut la serviciu.

Un minor supus la muncă în exces la vila lui Kim Kardashian

Foștii angajați au lucrat ca menajeri sau grădinari pentru Kim Kardashian, iar printre ei sunt doi frați și fiul unuia dintre ei. Băiatul ar avea vârsta de 16 ani, deci minor, și susține că ar fi lucrat ore bune în exces, mai mult decât limita maximă stabilită de lege.

Avocatul care duce dosarul împotriva lui Kim Kardashian susține că neplata angajaților și încălcarea codului muncii reprezintă o practică des întâlnită în Los Angeles. Pe de altă parte, reprezentanții care țin partea starului internațional în vârstă de 40 de ani au declarat pentru Daily Mail că foștii muncitori nu au fost angajați direct de către Kim Kardashian și că ar exista anumite clauze în contracte.

„Acești lucrători au fost angajați și plătiți prin intermediul unei terțe părți, angajate de Kim pentru a furniza servicii. Kim nu este responsabilă pentru modul în care furnizorul gestionează lucrurile și acordurile pe care le-a încheiat cu personalul respectiv”.

„Kim speră ca această problemă între furnizorul de servicii și foștii angajați să se rezolve pe cale amiabilă cât mai repede”.

Procesul apare la mai puțin de patru luni de când Kim Kardashian și Kanye West au decis să divorțeze, în februarie 2021. Cei doi au împreună patru copii și se pare că vor avea custodie comună asupra lor. Averea lui Kim Kardashian este estimată la un miliard de dolari datorită business-urilor cu haine și cosmetice. Sume colosale i-au venit și din celebrul show Keeping up with the Kardashians.

