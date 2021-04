Kim Kardashian, gafă uriașă de ziua surorii sale. Amuzată, Kourtney Kardashian a publicat imaginile rușinoase | FOTO

Kim Kardashian a făcut o gafă uriașă de ziua surorii sale, Kourtney Kardashian! Amuzată de situație, sărbătorita a publicat imaginile rușinoase și, totodată, amuzante, iar fosta parteneră a lui Kanye West și-a asumat greșeala. În pozele de album publicate de Kim Kardashian, puteți remarca schimbările uriașe după ce ea, dar și Kourtney Kardashian au apelat la medicii esteticieni.

Kim, gafă uriașă de ziua lui Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian este sora cea mai mare și cea mai cuminte din celebra familie stabilită peste Ocean. Iar pe 18 aprilie, ea a împlinit 42 de ani și a fost sărbătorită cu mult fast de rude și prietenii apropiați.

Printre lucrurile primite de la Kim Kardashian se numără și o felicitare, în care i-au fost scrise câteva gânduri copleșitoare. Însă, fosta parteneră a lui Kanye West i-a greșit vârsta surorii sale.

“A 41-a aniversare să fie una fericită! Mă rog ca tu să ai un an sănătos și fericit! Te iubesc pentru totdeauna și sper să ai cea mai tare petrecere”, i-a scris Kim Kardashian lui Kourtney, care, dpă cum puteți observa în colajul de mai jos, a publicat o imagine cu felicitarea în care este gafa surorii sale.

“Se pare că anul trecut nu a contat”, a spus Kourtney Kardashian pe un ton de glumă în înregistrarea pe care a încărcat-o pe Instagram Storis. Când Kim Kardashian a distribuit filmarea surorii sale pe IG Story, ea a notat: “MY BAD (n.r.: greșeala mea)”.

Cât de mult s-au schimbat Kim și Kourtney Kardashian, după operațiile estetice

Când și-a felicitat sora mai mare pe social media, Kim Kardashian a publicat mai multe fotografii de colecție cu ea și sărbătorita familiei. Dacă veți analiza pozele de album mai vechi cu cele din prezent, veți observa cât de mult s-au transformat după ce și-au făcut numeroase operații estetice.

Kourtney Kardashian este cea mai atipică vedetă a reality show-ului “Keep up with the Kardashians”, difuzat de postul de televiziune american E! Fiica avocatului Robert Kardashian și a fotomodelului Kris Jenner și-a dorit să devină avocat, dar, începând cu 2005, ea este star TV. De-a lungul timpului, diva a fost implicată în numeroase proiecte, inclusiv în ședințele foto pe care Kim Kardashian le-a făcut ca să își promoveze afacerile.

Sursa foto: Facebook, Instagram & Instagram Stories