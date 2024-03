Karmen Minune întoarce banii cu lopata, dar se îmbracă de la second hand! A cumpărat inclusiv haine la kilogram

Karmen Minune, fiica lui Adrian Minune, este o tânără în vârstă de 26 de ani respectată pe scena artistică din România. Atât pe scenă, cât și pe rețelele de socializare, fiica artistului are o prezență apreciată de fani, este stilată și mereu aranjată. Însă, un detaliu puțin cunoscut despre cântăreață reprezintă preferințele ei în materie de ținute vestimentare. Chiar dacă are parte de câștiguri consistente, preferă să achiziționeze haine second hand.

La vârsta de 26 de ani, Karmen Minune se poate considera o persoană bucuroasă. Are o familie frumoasă, este mămică și are succes pe plan muzical. De altfel, ține legătura cu prietenii virtuali și este angrenată în diverse proiecte artistice. De-a lungul timpului, s-a afișat cu un zâmbet larg pe chip și este alături de familie în orice moment.

De altfel, atunci când vine vorba despre zona de modă și beauty, fiica lui Adrian Minune este mai tot timpul stilată și aranjată. Există, însă, câteva detalii care nu sunt cunoscute de publicul larg despre preferințele sale în materiale de ținute vestimentare.

Vezi și SOȚIA LUI ADI MINUNE A SUFERIT UN AVC! KARMEN, FIICA EI, A FĂCUT DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE: ”EXISTA VARIANTA CA ANEVRISMUL SĂ EXPLODEZE”

Karmen Minune alege să poarte și ținute second hand, motiv pentru care a achiziționat haine la kilogram

Despre această preferință în materie de haine a vorbit în cadrul unui interviu. Karmen Simionescu nu se declară o împătimită a hainelor de brand, preferând să achiziționeze și ținute second hand. De exemplu, atunci când a mers în Barcelona, a descoperit un magazin cu haine second hand care vindeau produsele la kilogram. De altfel, alege să investească mai mulți bani în încălțăminte.

„Nu cumpăr doar haine de brand. Cumpăr absolut orice. Am fost în Barcelona și am găsit un second hand din care cumpărai haine la kilogram. Am găsit niște piese pe care la noi nu le găsești, corsete super accesorizate, geci de piele accesorizate cu pene, cu ținte, compleuri ciudate. Într-adevăr, era second hand, dar le cumpărai la kilogram și mi s-a părut foarte interesant”, a declarat Karmen Simionescu pentru Spynews.

Citește și KARMEN, FIICA LUI ADRIAN MINUNE, A BĂTUT O FATĂ CARE I-A JIGNIT TATĂL! ARTISTA A VĂZUT NEGRU ÎN FAȚA OCHILOR: „AM LOVIT-O RĂU”

Totodată, de când a devenit mămică, preferă să îmbrace ținute cât mai comode. De exemplu, preferă să poarte pijamale confortabile.

Sursă foto: social media, Cancan.ro