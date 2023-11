Karmen, fiica lui Adrian Minune, a bătut o fată care i-a jignit tatăl! Artista a văzut negru în fața ochilor: „Am lovit-o rău”

Karmen Simionescu (25 de ani) este ca o leoaică atunci când vine vorba de familia ei. O singură vorbă nepotrivită la adresa tatălui său a fost suficient încât să ajungă la limita nervilor. Fiica lui Adrian Minune a văzut negru în fața ochilor și a lovit o fată care l-a jignit pe artist.

Adrian Minune (49 de ani) este un tată norocos! Are trei copii care îl fac mândru, două fete, pe Karmen și Adriana și un băiat, Adrian Junior. A avut mereu grijă să nu le lipsească nimic, așa că și ei, la rândul lor, îl iubesc necondiționat. Artistul și soția lui, Cati în vârstă de 48 de ani, au format o familie frumoasă. Cei doi și-au învățat copiii cât de importanți sunt părinții și frații. De aici, se poate explica și reacția lui Karmen atunci când cineva i-a jignit tatăl.

Fiica lui Adrian Minune a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a povestit o scenă ce s-a petrecut între ea și o altă fată. Tânăra respectivă l-a jignit pe artist, moment în care Karmen a răbufnit. Cântăreața nu a mai ținut cont de nimic și a sărit să o lovească.

„La un moment dat mi-a zis că: Tac-tu ăla piticu’. Mamă, am văzut verde în fața ochilor, negru, mov, albastru, toate culorile. Am lovit-o rău, i-am dat o palmă. Nu am mai dat în nimeni niciodată.

N-ai voie să zici așa ceva. Ai ceva cu mine, ai ceva cu sor-mea să zici că suntem copii și că ne jucăm, dar ce legătură are tata? Și pur și simplu mi-a plecat mâna.”, a declarat Karmen, în podcast-ul Acasă la Măruță.