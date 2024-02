Soția lui Adi Minune a suferit un AVC! Karmen, fiica ei, a făcut dezvăluiri cutremurătoare: ”Exista varianta ca anevrismul să explodeze”

Karmen Minune a vorbit pentru prima dată despre perioada critică din viața mamei sale. În urmă cu mai bine de doi ani, Cati Minune, soția lui Adrian Minune, a suferit un accident vascular cerebral. Fiica manelistului a suferit un șoc atunci când a aflat starea gravă în care se afla părintele ei.

Invitată în cadrul emisiunii ”În oglindă”, Karmen Simionescu a vorbit despre unul dintre cele mai dureroase momente din viața sa, în urmă cu mai bine de doi ani, când mama ei a suferit un accident vascular cerebral. Artista își aduce aminte cum, deși era plecată într-o vacanță, a simțit cum părinții ei sunt în pericol. Dormea și s-a trezit din somn la ora 06:00 plângând, cu lacrimi pe față. Își visase mama și tatăl în situații cumplite. A luat telefonul, a sunat acasă și a aflat că amândoi se simțeau rău.

„Eram în vacanță, eu și soțul. Ai mei erau acasă. Dormeam și m-am trezit la 06:00 plângând, cu lacrimi pe față. I-am visat pe amândoi rău de tot, ceva cumplit, nici nu vreau să povestesc visul. Ce-ți poți imagina cel mai rău. Asta am visat despre părinții mei. Am visat că mă duceam cu lumânări la tata și după aia am visat-o pe mama într-un accident de mașină. Visele au fost unul după altul și m-am trezit plângând, aveam perna udă.

M-am trezit disperată, am luat telefonul, am văzut că e șase dimineața, zic: «Ce e cu mine, ce se întâmplă?». Soțul meu m-a întrebat: «Ești ok, ai pățit ceva?». Zic: «Da, lasă-mă că trebuie să sun acum acasă că s-a întâmplat ceva». Am sunat, amândoi se simțeau rău. Zic: «Măi mamă, îngrijește-te, ia pastilele, fă ceva, îngrijește-te acum, că te-am visat foarte rău și pe tine și pe tata». Tata era doar răcit, îl durea foarte puțin gâtul, în schimb mama simțea o presiune în spatele capului, la ceafă.