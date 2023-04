Karmen Simionescu, dezvăluiri neștiute din culisele căsniciei sale. Fiica lui Adrian Minune și-a lăsat fanii cu gura căscată: “Cu greu am trecut peste…”

Karmen Simionescu este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Pe lângă cariera sa, de care este foarte mândră, fiica lui Adrian Minune are și o familie frumoasă care o face să radieze de fericire. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu prin ce greutăți a trecut cântăreața de când s-a căsătorit cu tatăl fetiței sale.

Karmen Minune: „Am fost la terapie de cuplu”

Karmen Minune are numai cuvinte de laudă la adresa soțului ei. Totuși, atunci când vine vorba despre viața ei personală, cântăreața a păstrat mereu discreția, însă recent, aceasta și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația pe care o are cu partenerul ei. Începuturile lor nu au fost tocmai ușoare, de aceea, au apelat chiar și la terapie de cuplu.

„Am fost la terapie de cuplu și am stat la povești, pentru că la noi s-a întâmplat totul pe repede înainte, amândoi eram destul de tineri și ne doream foarte mult să continuăm relația, însă eu treceam printr-o perioadă foarte dificilă cu depresia postnatală, el le avea pe ale lui și presiunea de a întreține o familie – fiindcă a trecut foarte repede de la stadiul de puști la stadiul de tată și soț.

Cu greu am trecut peste, dar iată că am reușit și în momentul față pot spune că lucrurile sunt super OK. Cred că pentru orice cuplu venirea unui copil creează o schimbare în viață și nu știi cum să te pregătești, n-ai de unde să știi cum e să ai un copil. Sper să nu trec și la următorul prin depresie postnatală”, a declarat Karmen pentru Viva.ro

CITEȘTE ȘI: GESTUL FĂCUT DE SOȚUL LUI CARMEN MINUNE, DUPĂ CE S-A ZVONIT CĂ SUNT LA UN PAS DE DIVORȚ. BOGDAN CĂPLESCU A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ!

Karmen Minune: „Da, sunt geloasă”

Pe de altă parte, Karmen a vorbit și despre gelozie. Artista a recunoscut că este o fire destul de geloasă, însă și-a dat seama cu greu de acest lucru. Potrivit mărturisirilor făcute de ea, fiica lui Adrian Minune nu ar putea accepta ideea de a-și împărți partenerul cu o altă femeie.

„Da, sunt geloasă. Nu știam că sunt geloasă până să fiu… gelozită! Ce oferi, asta primești. Atât timp cât eu n-am fost obișnuită cu așa ceva, n-aveam de unde să știu cum e. Bobo e o persoană geloasă, dar nu exagerat. Cred că orice om e gelos și nu ține neapărat de faptul că ești frustrat. Dacă ceva e al tău, vrei să fie doar al tău. Dacă iubești o persoană, nu poți accepta să o împarți cu altcineva”, a mai spus artista pentru sursa citată.

CITEȘTE ȘI: BOGDAN CĂPLESCU, SURPRIZĂ PENTRU PROASPĂTA LUI SOȚIE, CARMEN SIMIONESCU. “EȘTI DEJA A MEA!”