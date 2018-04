Katarina, fiica vitregă a lui Andrei Gheorghe, a avut o relație foarte apropiată cu prezentatorul de radio, în ciuda divorțului de mama ei, și este extrem de afectată de trecerea în neființă a acestuia. În primele zile, șocul pierderii tatălui a fost atât de mare, încât abia după trei zile a conștientizat că părintele ei a murit.

”El era foarte dulce şi un om foarte cumsecade. Mi-a făcut copilăria un lucru magic. Îmi amintesc că mă trezea la 3 dimineaţa cu fraţii mei şi mergeam să dăm drifturi în parcări la mall. Au fost câteva momente în care când s-a supărat pe mine, eu mai aveam puţin şi fugeam din casă. Doar felul în care se uita la tine, te speria. Când am reuşit să îl privesc în ochi, am ştiut că atunci nu mă va mai intimida nimeni“, a spus Katarina pentru Spynews.

Adolescenta a povestit și momentul teribil când a aflat că tatăl ei nu mai e. “Eram într-o tabără de muzică. Am fost foarte distrusă. Am căzut pe jos, a fost chiar foarte urât şi un şoc oribil. Nu am putut să accept faptul acela. După 3 zile am acceptat şi eu faptul că a murit”, a mai spus Katarina.