Kate Chastain, anunț neașteptat după ce a spus că este însărcinată: „O fac singură”

Zilele acestea, Kate Chastain a dezvăluit faptul că este însărcinată cu primul ei copil. Fosta concurentă de la „Below Deck” de 39 de ani a spus ce a decis cu privire la creșterea copilului. Mai mult, blondina a dat spus când se va naște cel mic.

Kate Chastain a mers la emisiunea „Watch What Happens Live cu Andy”, spunând cât de încântată este privind sarcina. Vedeta urmează să nască pe data de 8 mai 2023. Momentan, nu a vrut să spună dacă va avea un băiețel sau o fetiță, chiar dacă a aflat deja sexul bebelușului.

Vedeta TV a spus că este pregătită deja pentru maternitate, făcând chiar o glumă. După ce gazda Andy Cohen i-a acordat lui Kate „Mazel of the Day” în episodul Watch What Happens Live cu Andy Cohen din 13 decembrie, ea a apărut în Clubhouse, astfel încât toată lumea să poată „vedea în persoană umflatura”.

De ce Kate Chastain vrea să-și crească bebelușul singură

Prezentatorul emisiunii a întrebat-o pe blondină, în glumă, dacă ar trebui să profite de ocazie pentru a anunța că el este tatăl copilului, spunând: „Asta s-a întâmplat între noi la BravoCon. A fost o noapte neglijentă după Balul Legendelor”. Vedeta TV a continuat caterinca, spunând:

„Sunt atât de bucuroasă să fiu aici și să anunț că… Vă recomand cu căldură să obțineți bilete pentru următorul (BravoCon, n.r.). A fost minunat”

Kate Chastain nu a făcut niciodată public faptul că ar avea o relație. Mai mult, se declară o femeie singură și vrea să-și crească viitorul bebeluș fără ajutorul celui cu care l-a conceput.

„Sunt singură. Dar sunt fericită să o fac singură”, a spus blondina.

