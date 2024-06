Kate Middleton, detaliul dureros pe care nimeni nu l-a observat la ziua Regelui Charles. Ce s-a întâmplat când Prințesa de Wales a coborât din trăsura regală

Puțini sunt cei care au observat un detaliu dureros la Kate Middleton atunci când și-a făcut apariția la Ziua Regelui Charles. Iată ce s-a întâmplat, de fapt, când Prințesa de Wales a coborât din trăsura regală.

Prințesa de Wales a fost prezentă la Ziua Regelui Charles, în cadrul evenimentului ”Trooping the Colour”, pe 15 iunie.Deși soția Prințului William a specificat în ultimele luni că nu se va întoarce la îndatoririle publice cu normă întreagă prea curând, aceasta a dezvăluit că în momentul de față se simte mult mai bine, iar starea ei de sănătate i-a permis să fie prezentă la Ziua Regelui Charles. Astfel, aceasta a fost prima apariție publică a lui Kate Middelton, după ce a fost diagnosticată cu cancer.

Kate Middleton a avut o apariție răvășitoare la Ziua Regelui Charles în rochia creată de designerul său preferat Jenny Packham., iar fanii regali au fost în extaz atunci când au văzut-o pe Prințesa de Wales alături de familia sa. Alături de copiii ei, Kate Middleton a apărut la eveniment într-o trăsură trasă de cai. Deși a zâmbit pe tot parcursul paradei, toți au observat cât de mult a slăbit prințesa după ce a fost diagnosticată cu cancer. Chimioterapia și-a pus amprenta asupra sa, iar în momentul în care a coborât din trăsura regală, Kate Middleton a avut, pentru câteva secunde, niște mișcări mai greoaie, însă episodul de slăbiciune a trecut rapid.

Princess Kate Triumphantly Returns to Trooping the Colour After Cancer Surgery | Amaravati Todayhttps://t.co/r0ubs1Bvlz#PrincessKate #PrincessOfWales #RoyalReturn #TroopingTheColour #BritishRoyals #RoyalFamily #KateMiddleton #RoyalAppearance #KingCharles #RoyalEvent… pic.twitter.com/hmKvlB4XaY

— Amaravati Today (@amaravati_today) June 15, 2024