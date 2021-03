Katie Price a evitat să vorbească despre cea de-a șasea sarcină: “M-am îngrășat. Oricine poate specula ce îi place”

Prezentă într-un platou de televiziune, Katie Price a evitat să vorbească despre cea de-a șasea sarcină. Deși, chiar ea a fost care s-a lăsat fotografiată de iubitul său, Carl Woods, în timp ce își atingea cu tandrețe burtica “suspectă”. În plus, de-a lungul timpului, fostul model a mărturisit că își dorește să aibă mulți copii.

Katie Price nu a negat că e însărcinată pentru a șasea oară

În vârstă de 42 de ani, Katie Price a fost invitata prezentatoarei Steph McGovern de curând, unde a vorbit despre sănătatea mintală a adolescenților și presiunile cu care se confruntă aceștia în zilele noastre. La un moment dat, moderatoarea de la Channel 4 a adus în discuție posibila sarcină, după ce săptămâna trecută, fostul model a publicat două poze sugestive și un mesaj copleșitor pentru partenerul ei de viață.

“Acum, când a apărut acest lucru pe Insta, toată lumea a început să se întrebe brusc ce înseamnă…”, a spus Steph McGovern în cadrul emisiunii sale, au scris jurnaliștii de la The Mirror.

“M-am îngrășat. Oricine poate specula ce îi place, am spus eu că sunt însărcinată?! Eu nu am spus nimic, așa că voi, toți, puteți să speculați. Nu am spus «Sunt» și nu am spus: «Eu nu sunt»”, a declarat vedeta, care este mamă a cinci copii superbi.

Ulterior, în cadrul interviului, Katie Price a mai menționat: “Am pus două pietre ca greutate și urăsc asta, și sunt satulă să mă plâng legat de asta, și după am mâncat un burger”.

Katie Price și Carl Woods și-au început frumoasa poveste de dragoste în iunie 2020, iar el a susținut-o pe celebra blondă în timp ce avea grijă de fiul ei bolnav, Harvey, a relatat publicația The Sun. Între ei este o diferență de vârstă de 11 ani, însă, acest aspect nu reprezintă o relație pentru niciunul.

Vedeta britanică are cinci copii din trei relatii diferite: cu Peter Andre, fotbalistul Dwight Yorke și Kieran Hayler. Actualul iubit, Carl Woods, este dealer de mașini din Essex, iar în 2016, a participat la “Insula Iubirii”, ediția din Marea Britanie.

Sursa foto: Facebook & Instagram