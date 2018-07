Fotografiile cu Katie Price topless au făcut înconjurul lumii la începutul acestei săptămâni, după ce a fost fotografiată alături de iubitul ei, Kris Boyson, într-o vacanță în Thailanda. Se pare că imaginile nu sunt chiar spontane, ci o adevărată şedinţă foto controlată de model la înţelegere cu paparazzi.

Celebrul model Katie Price recunoaşte că în imaginile realizate, în această săptămână, îl are alături de ea pe noul prieten Kris în timp ce se aflau sub o cascadă în vacanţa din Thailanda.

Nu părea că este îngrijorată, mai degrabă părea că priveşte direct spre lentila aparatului de fotografiat. Deci, munca paprazzilor nu a fost grea de data aceasta, nu a mai trebuit să se ascundă prin boscheţi să fotografieze pe celebrul model în poziţii incendiare cu noul iubit.

La lansarea unei carti de-ale ei, “In The Name of Love”, senzuala Katie Price (34 de ani) a aparut in fata fanilor si a jurnalistilor pe armasarul ei, Dante, un cal pur-sange negru in varsta de trei ani. (Vezi AICI imaginea)

Desfasurat in Londra, evenimentul a avut-o in centrul atentiei exclusiv pe Katie, care a aparut intr-o rochie portocalie cu o trena imensa, ce se intindea pe spatele calului. „In The Name of Love”, cea de-a opta carte a lui Katie Price, este un roman in care blondina marturiseste ca si-ar fi dorit sa introduca mai multe scene fierbinti. „As vrea sa scriu mult mai pasional despre sex, insa nu pot deoarece am si fani copii. Sunt fericita cu ce am publicat acum, dar pe viitor ma gandesc si la carti politiste”, declara starleta.