Kaufland vine miercuri, 28 februarie, cu prețuri de neratat! 39% reducere, o sută de grame costă doar 1,49 lei

Scumpirile din ultima perioadă i-au făcut pe români să fie mult mai atenți la ce pun în coșul de cumpărături, dar și să renunțe la unele dintre micile plăceri, pe care până nu de mult și le permiteau. Acum, mai toată lumea vânează reducerile, iar Kaufland vine în întâmpinarea căutătorilor de prețuri bune. De miercuri, 28 februarie, supermarket-ul aduce oferte de neratat și reduceri considerabile.

Tot mai mulți români au început să vâneze reducerile în supermarket-uri, iar Kaufland vine în această săptămână în întâmpinarea acestora. A fost lansată o nouă ofertă pentru săptămâna 28 februarie – 5 martie, iar prețurile au intrat la apă. Unele dintre produsele apreciate de români sunt la reducere, iar cei care vor să prindă prețurile cele mai mici trebuie să se grăbească. Există reduceri de până la 50%.

Kaufland vine cu prețuri de neratat

Așa cum spuneam, Kaufland aduce pentru perioada 28 februarie – 5 martie o mulțime de reduceri, prețurile scad cu până la 50% la unele dintre cele mai iubite produse. De exemplu, de o reducere considerabilă se bucură măslinele negre Atlas. Clienții Kaufland le vor găsi în magazine cu o reducere de 39%, adică la prețul de doar 1,49 lei per 100g.

De asemenea, roșiile mini Roma de calitatea I, disponibile în găletușă de 500 g, beneficiază de o reducere de 40%, ajungând la 8,99 lei. Și prunele rotunde sunt reduse cu 27%, ajungând la prețul de 12,99 lei, iar portocalele sunt reduse cu 33%, ceea ce înseamnă un preț de 3,99 lei per kilogram. Mai mult, merele roșii beneficiază de o reducere de 25%, vânzându-se la prețul de 2,99 lei.

În ceea ce privește carnea, există și aici reduceri, pulpa de porc fără os fiind redusă cu 24%, ajungând la prețul de 18,99 lei per kilogram. În plus, toată gama de bază de mâncare Delikat beneficiază de o reducere de 30%, iar telemeaua sărată Sabin, preparată din lapte de vacă, este redusă cu 20%, ajungând la prețul de 1,99 lei per 100 g. Și pâinea cu cereale proaspăt coaptă, în variantă de 400 g, beneficiază de o reducere de 41%, găsindu-se acum la prețul de 2,79 lei, iar salata Negro, cu icre de crap și ceapă, este redusă cu 22%.

Și cei mici se pot bucura de reducerile de la Kaufland, pentru că acestea vizează și gama de dulciuri și snaks-uri. Boromir, covrigi de Buzău, în ambalaj de 200 g, beneficiază de o reducere de 22%, iar Alka, soscitzi cu sare de mare și miere, beneficiază de o reducere de 41%, adică se găsesc la prețul de doar 2,29 lei. De asemenea, delicioasele alune în caramel și ciocolată Toffifee, în ambalaj de 125 g, sunt reduse cu 25%, adică au un preț de 9,69 lei. Și Lay’s chipsuri rumenite în cuptor, în ambalaj de 125 g, sunt reduse cu 33%, găsindu-se la prețul de 5,99 lei.

