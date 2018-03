Kendall Jenner a decis să vorbească despre orientarea ei sexuală după ce s-a spus că este gay sau bisexuală. Ea a confirmat că are o relație cu baschetbalistul Blake Griffin și susține că nu are tendințe gay sau bisexuale și că dacă ar avea nu le cunoaște încă.

„Nu cred că am tendințe bisexuale sau gay, dar cine știe… Nu sunt pentru astfel de experiențe, dar nu sunt nici împotriva lor. Știu că am un fel de energie masculină, dar nu vreau să spun nimic greșit pentru că nu sunt transgender sau altceva. Am o energie puternică. Mă mișc diferit. Dar pentru a răspunde întrebării tale: nu, nu sunt gay. Nu am nimic de ascuns. Nu aș ascunde ceva de genul ăsta”, a declarat Kendall Jenner pentru Vogue.

Kendall Jenner a confirmat relația cu baschetbalistul Blake Griffin de la Detroit Pistons. „Sunt fericită. E foarte drăguț cu mine. Mă bucur că am pe cineva care să se poarte atât de drăguț cu mine”, a spus ea.

Întrebată de ce crede că au apărut diverse ipoteze legate de sexualitatea ei, Kendall Jenner a răspuns: „Cred că din cauza faptului că nu sunt ca celelalte surori ale mele care își prezintă prietenii. Deci cred că au apărut (n.r.- ipotezele) fiindcă nu m-a văzut nimeni cu un bărbat”.