Keo şi Misty au trecut prin cele mai mari emoţii la începutul lunii august, atunci când au decis să îşi boteze fiica. Arya a fost creştinată şi totul a decurs foarte bine. Întregul eveniment a avut loc departe de Bucureşti și organizat într-un mare secret.

Fiica lui Keo și a lui Misty a fost creștinată în Sibiu, în biserica în care și cântărețul a fost botezat. Totul a fost pregătit în secret, iar evenimentul a fost unul cu puțini oameni, doar cei importanți din familiile celor doi.

„Arya, Arya… Să ştii că a fost foarte frumos, am dorit să facem acest lucru un pic departe de ochii lumii. Am botezat-o la Sibiu, în biserica în care am fost şi eu botezat. A fost un preot foarte drăguţ, finuţ, Arya s-a simţit foarte bine, avea chef de joacă, ea mai voia în apă. A fost foarte ok, e dulce foc şi sunt înnebunit după ea. Am făcut botezul la începutul lunii august„, a spus Keo într-o emisiune TV.

Misty, Alexandra Pavel pe numele ei, a devenit mamă pentru prima dată în luna ianuarie a acestui an, atunci când a adus pel ume o fetiţă. Micuţa a fost botezată la începutul lunii august.