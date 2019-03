Kerber scoasă din joc de Andreescu și la Miami!

Jucătoarea canadiană de origine română, Binca Andreescu, continuă să producă senzație în circuitul tenisului mondial feminin.

După ce s-a impus la Indian Wells, devenind prima sportivă care câștigă tureul ca urmare a unei inviatații primite, Bianca Andreescu își continuă seria spectaculoasă și la Miami.

În vârstă de 18 ani, sportiva din Canada cu origini românești a bătut-o din nou pe Angelique Kerber (4 WTA) și s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Florida.

La Miamo Open, Bianca Andreescu s-a impus cu scorul de 6-4, 4-6, 6-1, într-o reeditare a finalei de la Indian Wells, victoria fiind obținută la capătul unui meci care a durat două ore şi zece minute.

Bianca Andreescu ar fi putu tranșa disputa în două seturi având în vedere că a condus în setul al doilea cu 4-1, însă germanca a reușit să revină spectaculos și să-și adjudece seturl, trimițând meciul în decisiv. Aici Bianca Andreescu nu a avut nico emoție în a se impune, câștigând cu 6-1.

„Nu a fost uşor. Cred că am fost cu un pas înainte faţă de Kerber. Ştiu că am avut 4-1 în setul doi, am încercat să uit de asta şi mi-am încercat şansa în al treilea. Eram foarte obosită. Am încercat să îmi păstrez energia cât se poate, dar am lăsat totul acolo astăzi. Am simţit că ea nu juca la cel mai bun nivel posibil al său şi am profitat de asta”, a declarat Bianca Andreescu, pentru WTA.

Victoria cu Kerber a fost a zecea consecutivă în circuitul feminin, ea câștigând și turneul de la Indian Wells. În faza următoare, Bianca Andreescu o va întâlni pe estona Anett Kontaveit, numărul 19 mondial.