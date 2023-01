Ketchupul i-a salvat viața! Cum a surpaviețuit un naufragiat 24 de zile, consumând doar popularul sos

Un bărbat care a naufragiat în Marea Caraibelor a fost găsit și salvat după 24 de zile din apele Columbiei. În tot acest timp, a supraviețuit consumând ketchup.

Povestea lui Elvis Francois, un columbian de 47 de ani, a făcut înconjurul lumii. El nu avea cunoștințe de navigație și cu toate acestea, a încercat să repare pânzele ambarcațiunii pe care se afla, în timpul unei furtuni violente.

El a fost purtat de vântul puternic, în larg, acolo unde a rămas vreme de aproape 4 săptămâni.

La un moment dat, bărbatul își pierduse speranța

Columbianul nu a reușit să efectueze niciun apel telefonic, deoarece nu avea semnal. Naufragiatul mărturisește că a trecut prin momente cumplite.

,,Nu puteam face altceva decât să stau şi să aştept (…) 24 de zile departe de uscat, fără să vorbesc cu nimeni, fără să ştiu ce să fac sau unde mă aflu. A fost greu, în unele momente mi-am pierdut speranţa, m-am gândit la familia mea”, a spus el.

Supraviețuitorul a mai povestit și cum a reușit să rămână în viață mâncând doar ce avea la îndemână.

,,Nu aveam nimic de mâncare, doar o sticlă de ketchup, usturoi pudră şi nişte Maggi (cuburi de supă). Am amestecat totul cu apă pentru a supravieţui timp de 24 de zile”, a mai dezvăluit Elvis Francois, într-o filmare făcută publică de marina columbiană.

Se pare că speranța moare ultima. Așa a fost și în cazul columbianului. El a scris cuvântul „help” – ajutor- pe barca pe care se afla. Norocul lui a fost că scrisul a fost văzut de un avion care survola zona respectivă.

,,Pe 15 ianuarie, am văzut trecând un avion. Aveam o oglindă şi am început să trimit semnale cu reflexia soarelui, iar când l-am văzut trecând de două ori, am înţeles că mă văzuseră”, a mai spus el.

Ulterior, bărbatul a fost ajutat de marina columbiană, care l-a preluat cu o navă comercială și l-a predat autorităților de imigrare.