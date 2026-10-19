Kim Jong-un, în comă după o hemoragie cerebrală? Ar fi fost transportat în China pentru tratament

Zvonuri privind starea de sănătate a lui Kim Jong-un au reapărut în mediul online, după ce pe rețelele sociale au circulat informații potrivit cărora liderul nord-coreean ar fi suferit o hemoragie cerebrală și ar fi fost transportat de urgență în China pentru tratament. Până în acest moment, informațiile nu au fost confirmate oficial de autoritățile de la Phenian sau Beijing.

Potrivit speculațiilor care s-au răspândit pe internet, Kim Jong-un ar fi fost internat la Peking Union Medical College din Beijing, unitate medicală unde ar fi primit îngrijiri de urgență. Aceleași informații susțin că liderul nord-coreean ar fi fost scos din țară din cauza limitărilor sistemului medical din Coreea de Nord.

Apar noi zvonuri despre starea de sănătate a lui Kim Jong-un

Ultima apariție publică a lui Kim Jong-un a fost consemnată pe 11 octombrie, când acesta a vizitat Muzeul Național al Revoluției Industriei de Apărare din Phenian. Absența sa din spațiul public în perioada următoare a alimentat numeroase teorii privind starea sa de sănătate, un fenomen care s-a mai repetat și în trecut.

Nu este pentru prima dată când liderul nord-coreean devine subiectul unor astfel de speculații. În 2020, după o perioadă în care nu a mai fost văzut în public, au circulat zvonuri similare care sugerau că ar fi murit sau că s-ar afla într-o stare gravă. Ulterior, informațiile respective nu s-au confirmat.

În contextul noilor informații neconfirmate, atenția s-a îndreptat din nou către posibila succesiune la conducerea Coreei de Nord. Numeroși analiști consideră că, în eventualitatea în care Kim Jong-un nu și-ar mai putea exercita atribuțiile, sora sa, Kim Yo-jong, ar avea cele mai mari șanse să preia controlul asupra regimului. Aceasta ocupă deja o poziție importantă în ierarhia politică nord-coreeană și este considerată una dintre cele mai influente figuri de la Phenian.

Cine ar putea veni la conducere după moartea liderului

De asemenea, specialiștii citați în spațiul public susțin că Kim Yo-jong ar putea asigura conducerea țării până când Kim Ju-ae, fiica liderului nord-coreean, ar fi pregătită pentru un eventual rol de lider. Tânăra a apărut în ultimii ani la numeroase evenimente oficiale alături de tatăl său, fapt care a alimentat constant speculațiile privind viitorul său politic.

Kim Ju-ae a fost văzută pentru prima dată în atenția publicului în noiembrie 2022, la un test de rachetă balistică. De atunci, prezența sa la ceremonii militare, vizite oficiale și evenimente strategice a fost interpretată de observatori drept un posibil semnal privind planurile de succesiune ale regimului de la Phenian, deși până în prezent nu există o desemnare oficială a acesteia drept moștenitoare.

În paralel, serviciile de informații sud-coreene au atras în repetate rânduri atenția asupra problemelor de sănătate cu care s-ar confrunta Kim Jong-un. Potrivit evaluărilor prezentate în trecut de oficialii de la Seul, liderul nord-coreean s-ar confrunta cu un risc crescut de afecțiuni cardiovasculare, pe fondul greutății corporale și al stilului său de viață. Cu toate acestea, în lipsa unor informații oficiale, starea actuală de sănătate a lui Kim Jong-un rămâne necunoscută.

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