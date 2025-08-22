Ipostaza șocantă în care a fost surprins Kim Jong Un: a înghenuncheat în fața unui soldat

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a decorat toți veteranii din războiul ruso-ucrainean, într-o ceremonie maiestoasă organizată la Phenian.

Imaginile difuzate de presa de stat nord-coreeană îl înfățișează pe Kim cum le transmite mulțumiri tuturor celor care și-au servit patria cu demnitate.

Potrivit France 24, în imaginile date publicității, se poate observa cum soldații îngroziți aplaudă frenetic gesturile liderului suprem. Dat fiind temperamentul imprevizibil manifestat de Kim, orice urmă de nerecunoștință, se sancționează drastic. În trecut, unii generali au fost executați pentru că nu și-au aplaudat suficient de mult conducătorul.

„Toți cei care au luptat pentru patrie, sunt considerați eroi și vor primi cea mai înaltă distincție în stat”, a transmis Kim, care nu a pierdut timpul cu protocolul.

Aparent copleşit de emoţia momentului, liderul suprem a îmbrățișat pe toată lumea, în semn de solidaritate și compasiune.

Câți soldați a trimis Kim în Ucraina

Militarii prezenți la eveniment au primit titlul de erou al Republicii Populare Democratice Coreene. Cei căzuți la datorie, au fost decernați post-mortem și avansați în gra.

Potrivit datelor, peste 10.000 de soldați nord-coreeni au ajuns pe fronturile din Ucraina. Dintre acești, 600 au pierit, iar un număr nespecificat este rănit sau se află în captivitate. Kim Jong Un a hotărât să trimită în premieră militari în teatrele globale de operațiuni, după ce în urmă cu un an a semnat un acord de securitate și apărare cu Rusia.

Deși în presa nord-coreeană campania militară în Ucraina este văzută ca un succes, realitatea din teren este total diferită. Potrivit rapoartelor, soldații Phenianului dezertează pe capete, sunt slab pregătiți și cad deseori victime în timpul operațiunilor.

„Nu au nici cea mai elementară pregătire. Afirmă că luptă alături de ruși, dar aceștia îi folosesc pe post de scuturi umane”, afirmă sub protecția anonimatului, un oficial ucrainean familiarizat cu problema.

