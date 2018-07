Kim Kardashian, dată în judecată pentru furt! Ce acuzații i se aduc

Kim Kardashian a fost dată în judecată de o companie care o acuză că i-a furat logoul, pe care vedeta de reality show l-a folosit pentru cel mai nou parfum pe care l-a lansat pe piață, potrivit tmz.com. Compania de marketing Vibes Media afirmă că vedeta, prin firma sa KKW Fragrance, i-a furat logoul, pe care l-a folosit pentru parfumul Kimoji, lansat pe piață marți și care, potrivit specialiștilor în domeniu, a avut deja vânzări de milioane de dolari.

Mai exact, ambalajul noului parfum este similar logoului companiei Vibes Media, cu sediul în Chicago. Vibes Media, care și-a înregistrat logoul în 2012, dorește ca parfumul lui Kim Kardashian să nu mai fie comercializat, iar lotul existent deja să fie distrus și îi cere vedetei despăgubiri, a căror valoare nu a fost făcută publică.

Kim Kardashian, protagonistă a emisiunii TV „Keep Up with the Kardashians”, este una dintre actriţele de reality show cel mai bine plătite din televiziunea americană. În 2015, Kardashian, care este căsătorită cu rapperul Kanye West, se situa pe primul loc în topul celor mai bine plătite vedete de reality show, cu câștiguri de 53 de milioane de dolari.

Cât câștigă Kim Kardashian pentru fiecare postare pe care o face pe Instagram

Presa de peste Ocean scrie că starleta câștigă pentru o singură postare promoțională pe Instagram 500.000 de dolari, adică cu 100.000 de dolari mai mult decât salariul anual al președintelui american Donald Trump.

Suma nu e chiar atât de exorbitantă precum pare, dacă ținem cont că starleta e urmărită pe Instagram de peste 114 milioane de fani, prin urmare fiecare dintre aceste postări plătite își atinge scopul mult mai eficient decât și l-ar atinge dacă respectivele branduri ar alege să se promoveze altfel.