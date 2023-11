L-a ”aranjat” Mona Segall! Povestea nespusă din culisele PRO TV! Cum a ajuns Pavel Bartoș să prezinte ”Vocea României” și ”Românii au talent”

Vocea României și Românii au Talent sunt două dintre cele mai apreciate și de succes formate în rândul preferințelor publicului telespectator. Cele două show-uri au, însă, un element comun – prezentatorul. Pavel Bartoș a relatat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, povestea neștiută a începuturilor sale ca gazdă TV. Se pare că Mona Segall a fost cea care l-a propulsat pe actor la cârma celor două proiecte, după mai multe probe grele.

Pavel Bartoș rememorează cu bucurie momentul în care a fost chemat la Buftea. Instant, moderatorul s-a împrietenit cu Smiley, despre care Pavel Bartoș divulgă un secret amuzant. Soțul Ginei Pistol are mult bun-simț și… nu înjură!

Pavel Bartoș dezvăluie cum a ajuns să prezinte Vocea României și Românii au Talent, alături de Smiley: „Mona Segall, producătoarea, te încearcă!”

CANCAN.RO: Cum e să te tragi de șireturi cu Smiley, domnule Pavel Bartoș?

Pavel Bartoș: E bine, probabil că sunt unul dintre cei mai invidiați oameni din România, pentru faptul că mă pot trage de șireturi cu al meu prieten, Smiley. Dar o facem de drag și chiar ne bucurăm de astfel de lucruri.

CANCAN.RO: Filmați deja la Românii au Talent. S-au dat și niște Golden Buzz-uri…

Pavel Bartoș: S-au dat chiar 10.

CANCAN.RO: Le-ați dat și voi pe cele două ale voastre?

Pavel Bartoș: Le-am dat, acum se face editarea, așteptăm ca din primăvară românii să se bucure de acest show, care de 14 ani e chiar un fenomen.

CANCAN.RO: Îți mai aduci aminte, când ai primit telefonul că vei prezenta Vocea României sau Românii au Talent?

Pavel Bartoș: N-a fost așa. A fost după multe castinguri. Mona Segall, producătoarea, te încearcă prin multe. Am trecut prin niște Furci Caudine. Am avut un Dansez pentru Tine, am avut niște Revelioane de prezentat. La un moment dat, au considerat că pot fi, însă într-adevăr, în clipa în care m-au chemat în Buftea să zică «tu vei fi unul dintre prezentatori», am fost extrem de fericit. Dar nicio clipă nu mi-am dat seama de fapt de ce fenomen o să am parte. Nimeni n-a crezut că Românii au Talent o să fie un astfel de fenomen.

CANCAN.RO: Știai că vei prezenta alături de Smiley?

Pavel Bartoș: Da, știam. M-a bucurat, ne-am împrietenit în două minute și zece secunde, eram foarte buni prieteni deja. Ne știam, ne respectam, dar nu eram prieteni, nu ieșeam la șpriț sau la cofetărie împreună.

CANCAN.RO: Băieții, de obicei, se împrietenesc după prima înjurătură…

Pavel Bartoș: Nu, că ăsta nu înjură. Un om mai cu bun-simț decât ăsta nu există. Greu dacă a scos «la naiba»!

