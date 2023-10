L-a dat afară pe Patrick Mouratoglou cu sânge rece. Antrenorul Simonei Halep nu a avut niciun cuvânt de spus

Holger Rune (20 de ani) s-a despărțit de Patrick Mouratoglou imediat după US Open. Danezul a început să lucreze cu Boris Becker, un fost mare jucător de tenis din Germania, însă continuă să trimită săgeți către cel care i-a fost antrenor. Tânărul sportiv are numai cuvinte de laudă la adresa neamțului, dar se pare că nu poate spune aceleași lucruri și despre tehnicianul Simonei Halep.

Holger Rune a luat decizia de a colabora cu Boris Becker, după ce l-a dat afară pe Patrick Mouratoglou. Danezul a fost ajutat și sfătuit, săptămâna trecută, de fostul mare tenismen din Germania, iar joi a venit și anunțul pe care toți îl așteptau: el este noul antrenor al sportivului de 20 de ani. Se pare că Holger a renunțat la serviciile lui Patrick Mouratoglou, fără să stea pe gânduri.

Boris deține 6 turnee de Grand Slam, comparativ cu Mouratoglou, care nu a jucat tenis, a fost doar antrenor. Rune nu a ezitat să aducă în discuție, de curând, aceste aspecte. Au fost ca niște săgeți îndreptate la adresa tehnicianului Simonei Halep.

„A fost o săptămână bună de antrenament. Îl știu pe Boris de mult timp. Se uită la tenis și mi-a mai scris uneori. Când eram mai tânăr, mi-a dat câteva ponturi. Atunci mi-a arătat că e alături de mine. Se simte ceva, e o mare diferență. Poate să simtă exact prin ce trec.

Nu doar spune ce crede că simt, el știe, pentru că a trecut și el prin aceleași situații și a avut aceleași senzații ca mine. Cu siguranță că e foarte bine să ai pe cineva alături care a jucat la rândul lui”, a declarat Holger Rune, potrivit The Tennis Letter.

