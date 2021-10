L-a despărțit sau nu Anamaria Prodan pe Laurențiu Reghecampf de prima soție?! Impresara a dat cărțile pe față

Mariana Pfeiffer și Laurențiu Reghecampf au pus capăt mariajului lor în 2007. S-a tot speculat faptul că Anamaria Prodan le-ar fi ”spart” casa, iar acum impresara a dat cărțile pe față și a spus adevărul gol-goluț despre ceea ce s-a întâmplat la acea vreme.

Mariana Pfeiffer şi Laurenţiu Reghecampf au fost căsătoriţi timp de 13 ani, între 1994 şi 2007. Cei doi au avut doi copii, o fetiţă care s-a stins din viață la o vârstă foarte fragedă din cauza unei malformaţii congenitale la inimă, şi un băiat, Luca, acum în vârstă de 20 de ani.

După despărțirea de antrenor, Mariana Pfeiffer și-a refăcut viața alături de alt bărbat. În urmă cu ceva timp, ea făcea dezvăluiri neștiute despre relația ei cu Laurențiu Reghecampf. Antrenorul a ales să se despartă de cea care îi era soție la vremea respectivă… printr-un apel telefonic. Potrivit Marianei, Anamaria Prodan era deja instalată în vila în care aceasta locuia cu antrenorul. Asta, în ciuda faptului, că ea nu reușise încă să se mute din casă. (VEZI ȘI: CE A PUBLICAT ANAMARIA PRODAN PE INSTAGRAM, CU O SĂPTĂMÂNĂ ÎNAINTE SĂ SE AFLE CĂ LAURENȚIU REGHECAMPF VA DEVENI DIN NOU TĂTIC)

”Eu nu apucasem să mă mut şi ea venea deja la mine acasă. Într-un sfârşit de săptămână ea a venit şi a vrut să mă ajute să car mobila. Are un tupeu incredibil. Măcar putea să aibă bunul simţ şi să nu vină acolo cât eram eu acolo. Laurenţiu m-a sunat într-o seară şi mi-a spus că Anamaria este însărcinată şi că trebuie să divorţăm pentru că Anamaria este însărcinată”, dezvăluia Mariana Pfeiffer.

Anamaria Prodan: ”În fața lui Dumnezeu eu stau dreaptă”

Pe de altă parte, Anamaria Prodan susține că nu ea ar fi fost motivul divorțului dintre Laurențiu Reghecampf și Mariana Pfeiffer. Potrivit impresarei, mariajul celor doi era terminat în momentul în care a reapărut în viața antrenorului.

Anamaria Prodan s-ar fi întâlnit cu Laurențiu și Mariana, cu care ar fi avut o discuție pentru a fi liniștită sufletește. Antrenorul ar fi mărturisit, la vremea respectivă, faptul că nu-și mai poate salva căsnicia. (NU RATA ȘI: PRIMA SOȚIE A LUI REGHE, DECLARAȚII FABULOASE: ”TOATE PORNESC DIN UNIVERS. KARMA LUCREAZĂ!”. ANAMARIA PRODAN I-A ”SPART” CĂSNICIA, IAR MARIANA PFEIFFER NU UITĂ…)

”Când m-am reîntâlnit cu Laurențiu Reghecampf după 13 ani și când am hotărât amândoi să mergem mai departe pentru că ne pierduserăm în trecut l-am întrebat ce legătură mai are cu soția sa. El mi-a spus că nu mai au niciun fel de legătură de doi ani, că dorm în camere separate. Nici momentul în care Luca a apărut nu i-a mai apropiat. Am aceste mesaje pe un BlackBerry. Am invitat-o pe doamna Mariana Reghecampf la masă, unde a fost și Laurențiu, și i-am întrebat dacă cei doi își mai pot repara relația pentru a fi eu liniștită sufletește. Laurențiu a spus că nu se mai poate repara nimic, pentru că ruptura era de câțiva ani. În fața lui Dumnezeu eu stau dreaptă”, a declarat Anamaria Prodan pentru Prosport.