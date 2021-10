A fost bomba anului în România: Laurențiu Reghecampf a înaintat actele de divorț! Anamaria Prodan este, deja, istorie pentru antrenorul care trăiește o poveste de dragoste alături de frumoasa Corina Caciuc. Iar șatena de doar 29 de ani este pe cale să-l facă pe Reghe tătic pentru a treia oară. Cum era de așteptat, soția tehnicianului, doar în acte însă, a dus o luptă titanică pentru a-l păstra pe Laurențiu. Dar fără folos. Pe Anamaria Prodan nu o „bântuie” doar prezentul, ci și trecutul. În 2008, ea plângea cu lacrimi de fericire după ce Reghe divorța de prima soție, Mariana. Atunci, fosta nevastă a antrenorului de la Universitatea Craiova vărsa lacrimi de tristețe. Povestea e fabuloasă, așa cum sunt, de altfel, și declarațiile Marianei Pfeiffer, făcute acum în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

În 2008, Laurențiu Reghecampf își lua ”la revedere” de la Mariana, femeia alături de care a împărțit și bune, și rele, așa cum preotul le citise din Taina Sfintei Cununii. Se întâmpla după 13 ani de conviețuire, timp în care a apărut și minunea din viața lor, băiețelul Luca. În viața lui Reghe apăruse altcineva.

E vorba de… Anamaria Prodan, care era însărcinată. Tehnicianul urma să devină, din nou, tătic. Iată că istoria se repetă, iar femeia care i-a ”spart” căsnicia Marianei Reghecampf, acum Pfeiffer, își șterge lacrimile de pe obraji. Se află, la rându-i, într-un divorț. Reghe este cel care a cerut desfacerea mariajului. Cunoscutul antrenor este îndrăgostit de iubita lui, Corina, și, mai mult, așteaptă un bebeluș de la ea.

(CITEȘTE ȘI: REGHE ȘI CORINA NU SE MAI FERESC! IMAGINI ÎN PREMIERĂ CU CEL MAI MEDIATIZAT CUPLU DIN ROMÂNIA)

Mariana Pfeiffer, prima soție a lui Reghe: ”Parcă totul este tras la indigo!”

CANCAN.RO a luat legătura cu fosta soție a antrenorului, care a făcut dezvăluiri fabuloase. Nu-l judecă pe Reghe, îl înțelege, dar a ținut să spună că ”totul este tras la indigo”, referire la ceea ce s-a întâmplat, în urmă cu mulți ani, în mariajul ei.

”Eu am o căsnicie fericită și nu țin partea cuiva. Nici lui Laurențiu, nimănui. Dacă el a hotărât ca restul vieții să și-l petreacă alături de altcineva, este numai decizia lui și nu are nimeni dreptul de a-i cere să și-o schimbe. Nici măcar Luca, fiul meu și al lui Laurențiu, nu are dreptul să-l judece pentru o asemenea hotărâre. Luca trebuie să-l respecte, fiindcă este tatăl lui, și să-l accepte alături de persoana lângă care Laurențiu este fericit”, sunt primele cuvinte ale Marianei.

(NU RATA: CE POFTE DE GRAVIDUȚĂ ARE SEXY-CORINA. CANCAN.RO ARE PRIMELE IMAGINI CU IUBITA ÎNSĂRCINATĂ A LUI LAURENȚIU REGHECAMPF!)

A iertat, dar n-a uitat. ”Consider că toate pornesc din Univers. Karma funcționează. În cazul lui Laurențiu, căsnicia s-a oprit după 13 ani de căsnicie, nu 15 așa cum se afirmă. Parcă totul este tras la indigo. Și atunci, ca și acum, Laurențiu a aflat că va deveni tată după șase luni de când ne separasem, rugându-mă să divorțez cât mai repede întrucât cealaltă este gravidă. Și, într-adevăr, i-am acordat divorțul în două luni.

L-am înțeles și l-am ajutat pentru ca al doilea fiu al lui să-i poată purta numele. Am acceptat că totul se terminase și nu am încercat niciodată să-l despart. De altfel, eu m-am recăsătorit și mi-am găsit fericirea. Pe care o păstrez și azi. În ce-l privește pe Laurențiu, reafirm că e numai decizia lui și consider că știe ce e mai bine pentru el”, a declarat Mariana Pfeiffer, pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.