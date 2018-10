La 62 de ani, Nicoleta Voica a slăbit și pare că a întinerit. E prima vedetă din România care și-a pus silicoane

Nicoleta Voica se numără printre vedetele de la noi care au renăscut din propria lorcenuşă… asemenea Păsării Phoenix. Viața a pus-o de multe ori la grele încercări, însă, în ultimii ani, artista de muzică populară a bifat mai multe reușite atât în plan muzical, cât și în cel personal. Printre acestea se numără faptul că a slăbit și s-a căsătorit cu alesul inimii sale. Acesta se numește Alin Bagiu și este profesor în Timișoara.

Odată cu kilogramele pierdute, Nicoleta Voica are un alt tonus, iar fericirea pe care o trăiește în sufletul ei radiază și la exterior. În plus… se pare că solista reușește să păcălească timpul… acesta încă nu și-a pus amprenta pe chipul său. Totuși, de la un an la altul trupul vedetei a suferit mici schimbări, iar acestea nu trec neobservate de fani sau aparatele de fotografiat ale paparazzilor.

Un detaliu mai puțin știut despre Nicoleta Voica este acela că ea este prima vedetă din România care și-a pus silicoane. Celebra artistă de muzică populară și-a pus implanturi mamare în 1989 la o clinică din Statele Unite ale Americii. Și… conform mărturisirilor făcute în cadrul unui interviu oferit în urmă cu cinci ani, ea nu și-a schimbat silicoanele și a subliniat că își face cu strictețe controalele anuale.

“Mi-am pus silicoane acum 24 de ani (n.r.: în anul 1989), în America, când medicii de acolo puneau implanturi de 30 de ani. Când este vorba de viața ta, de sănătatea ta, te interesezi, deschizi ochii. Eu am căutat, m-am consultat, ca să găsesc medici buni, renumiți. Vreau să-ți spun că nici măcar nu m-au internat. Am stat patru ore cât m-au operat și mi-au dat drumul acasă. La vremea respectivă am plătit 2.000 de dolari. Nu mi-am schimbat silicoanele, nu există așa ceva. Nici n-am avut vreo problemă. Probleme poți să ai dacă îți înfigi cuțitul în piept sau sari din avion. Merg la control anual, ca orice femeie, îmi fac analizele și mamografie”, a declarat Nicoleta Voica pentru WOWbiz.ro.

Nicoleta Voicu a devenit doamna Alin Bagiu în vara acestui an. Îndrăgita cântăreață de muzică populară și fostul dansator s-au căsătorit civil pe 21 iunie. Vă reamintim că artista și Alin Bagiu s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 30 de ani.