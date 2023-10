La 8 ani de la „Colectiv”, Alex Penescu recunoaște: „Când m-am privit în oglindă, am avut un mare șoc”

Alex Penescu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a rememorat perioada în care s-a trezit din comă, lovit din plin fiind de tragedia de la Colectiv. Totodată, pentru a vizualiza interviul integral dintre românul ieșit viu din iad și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Sentimentele care l-au încercat pe Alex atunci când s-a privit pentru prima oară în oglindă după ce i-au fost scoase bandajele sunt de-a dreptul cutremurătoare. Șocul a fost imens, însă a reușit să conștientizeze că multele probleme sunt rezolvabile.

(NU RATA: Alex Penescu, românul care a ieșit viu din iadul de la Colectiv: „Nu am învățat nimic din tragedie. Punem doar un hashtag pe 30 octombrie”)

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene” .

„Prima dată când m-am uitat în oglindă am avut un șoc mare”

Alex Penescu: Au fost foarte, foarte mulți oameni care au venit și m-au vizitat, foarte mulți oameni care întrebau de mine. Era o perioadă, după ce m-am trezit din comă, în care, în fiecare zi când venea tata la mine, spunea: „Astăzi, m-a întrebat de tine…” și scotea telefonul și citea o listă și scrolla ecranul ăla de vreo două, trei ori. Îți dai seama că este foarte frumos să știi că atâta lume deosebită se gândește la tine. Și în momentul în care Angela Gheorghiu m-a vizitat, eu nici măcar nu știam cum arăt. Nu mă văzusem în oglindă, pentru că nu mă puteam da jos din pat și încă eram intubat și nu puteam vorbi. Și, totuși, ea a venit și a stat mult și am povestit. Mă rog… a povestit ea mai mult. Și, uite, cumva, atunci s-a născut ideea unei colaborări muzicale care a ieșit niște ani mai târziu.

Adrian Artene: Îți era teamă de primul moment în care te vei privi în oglindă?

Alex Penescu: Sincer… la început nu. Eu n-am fost conștient de magnitudinea problemelor și am auzit medici spunând „Uite cât de bine arată fața”. Și eu de aici am tras concluzia că arată ca întotdeauna. Și atunci, da, prima dată când m-am uitat în oglindă am avut un șoc mare. Un șoc pentru care nu prea am fost pregătit. Nici eu cu mine și nici cineva să-mi spună… Adică bun, OK, știam că avusesem o arsură extinsă la frunte, mi se spunea că s-a vindecat OK, știam că fuseseră puse niște grefe pe scalp, dar nu m-am așteptat să văd ce am văzut. Și atunci, da, o bucată de vreme a fost șocul imens, după care, cumva, am reușit să-mi induc în minte ideea că este o problemă gravă, dar foarte mult îmbunătățibilă și în mare parte rezolvabilă.

(VEZI ȘI: 8 ANI DE LA ”COLECTIV”! Alex Penescu: „Nu știu ce s-a întâmplat 5 săptămâni din viața mea. Mă întreb, e normal?” | EXCLUSIV ALTCEVA cu Adrian Artene)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.