La opt ani de când a fost la un pas de moarte, Gabriel Cotabiță trăiește undeva la marginea capitalei, alături de soția sa, Alina. De când s-a mutat din Piața Romană, artistul a fost abandonat de cele trei fiice ale sale, care l-au vegheat zi și noapte, în cele mai grele clipe din viața sa. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Gabriel Cotabiță și-a revenit ca prin minune, după ce în anul 2015 a stat săptămâni bune, în comă indusă. La acea vreme, cele trei fiice pe care le are din prima sa căsătorie, cu Ioana Nagy, l-au vegheat zi și noapte la spital, la fel ca și Alina, cea care avea apoi să-i devină soție.

În prezent, artistul are mare grijă de sănătatea sa. Dar cea care-i stă alături este doar femeia căreia i-a jurat iubire veșnică și cu care s-a căsătorit la un an distanță, după ce a fost la un pas de moarte. Cele trei fiice ale sale l-au abandonat, de când familia Cotabiță s-a mutat undeva la marginea capitalei, spre ieșirea pe Autostrada Soarelui și foarte rar mai vin să-l viziteze. În plus, nici artistul nu se deplasează la domiciliul acestora, mai ales că el nu mai conduce de mai bine de șapte ani.

„Gabi se plânge că fetele nu-l mai vizitează. Ele au încredere în Alina, că tatăl lor e pe mâini bune. Le e și greu să ajungă la el, pentru că nu mai locuiește în centru.

Vorbesc însă la telefon, unde se interesează mereu de starea sa de sănătate. Acum greul cade numai pe soția lui. Ea e cea care are grijă de Gabi, chiar dacă merge și la muncă. Este o femeie extraordinară”, a declarat un apropiat de-al artistului, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

S-a lăsat de fumat, dar și de șofat

De când a trecut pe lângă moarte, Gabriel Cotabiță și-a schimbat total obiceiurile. Artistul a renunțat la fumat, dar și la șofat, după cum mărturisea într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO:

„Nu am voie să mai beau sucuri, sunt pasibil de diabet. Nu l-am făcut, dar sunt la limită. Mai consum doar apă plată. Înainte beam numai apă minerală, dar acum nu mai pot. Eram fanul unor băuturi acidulate. Nu mai fumez de atunci, n-am mai pus gura pe țigară.

Din cauza faptului că nu mă mai mișc prea mult, stau mai greu în picioare. Nu mai locuiesc în București, nu am unde să mă plimb.

Nu mai conduc de când am ieșit din spital, așa că taxiul e prietenul meu cel mai bun. La ora actuală, ar trebui să încerc din nou, dar nu mai pot. Am încercat, m-am pus la volan, dar nu mai am atenție distributivă”.

