La asta nu se aștepta nimeni! De ce și-a tatuat TJ Miles numele “Maria Lungu”, pe corp. Colegii de la Survivor au fost uimiți

O nouă săptămână la Survivor All Stars a adus în față un detaliu inedit, despre care nu multă lume știa. Se pare că TJ Miles are un tatuaj special, care tronează pe pieptul lui. Mai exact, Faimosul și-a inscripționat pe piele numele celei mai importante femei din viața lui, și anume „Maria Lungu”. Atunci când au auzit asta, telespectatorii au rămas fără cuvinte și nu au înțeles ce relație există între el și colega sa de echipă, Maria Lungu, și de ce și-a tatuat numele acesteia. Însă, domnul Dan a făcut lumină în acest caz.

Echipele de la Survivor All Stars s-au modificat, iar acum TJ Miles și Maria Lungu au ajuns să facă parte din același trib. Acest lucru a scos la iveală o situație neașteptată, și anume faptul că Faimosul are tatuat pe piept numele colegei sale. Acest detaliu a contrariat pe toată lumea, mai ales atunci când TJ Miles a mărturisit că tatuajul de pe pieptul său este dedicat celei mai importante femei din viața lui. Care este secretul din spatele tatuajului?

(CITEȘTE ȘI: DEZGUSTĂTOR! CE ÎI FACE TJ MILES LUI JORGE NOAPTEA, LA SURVIVOR? GESTUL GROBIAN L-A ENERVAT LA CULME)

Pentru a spulbera orice urmă de mister și pentru a îi face pe telespectatori să înțeleagă despre ce este vorba, domnul Dan l-a interogat pe TJ Miles în legătură cu tatuajul său. Ei bine, se pare că acesta nu are nicio legătură cu Maria Lungu care se află la Survivor All Stars. Tatuajul lui TJ Miles îi este dedicat, de fapt, bunicii sale, la mijloc fiind vorba doar despre o coincidență de nume.

Maria Lungu este femeia care l-a crescut pe TJ Miles, cea care a sacrificat totul pentru el și care i-a fost alături la orice pas. Femeia a trecut în neființă, iar nepotul ei i-a păstrat vie amintirea prin tatuajul pe care îl are pe piept.

„Daniel Pavel: TJ tu ai un tatuaj care amintește cumva de bunica ta, Maria Lungu. Povestește-ne puțin. Asta mi se pare extraordinar și e o chestiune pe care noi nu am marcat-o până acum. Cum e TJ?

TJ Miles: Nu am vrut să vorbesc despre chestia asta până acum. Da, Maria Lungu este bunica mea, mama lui mama mea, care nu mai e cu noi. Am iubit-o foarte mult! Datorită ei eu încă vorbesc limba română. Eu fiind plecat din România de la 8 ani, Maria Lungu a venit în Canada și a stat cu mine cât părinții mei erau plecați. Ei munceau în altă țară. Și eu cu bunica mea am crescut, ea a avut grijă de mine, eu am avut grijă de ea și am reținut limba română cu ea. Eu nu am avut prieteni români în Canada și datorită ei încă vorbesc în limba română. Și da, este o coincidență foarte mare cum Maria Lungu este în dreapta mea acum”, a dezvăluit TJ Miles.