La câte operații estetice a apelat Carmen de la Sălciua de-a lungul timpului. Nu o recunoști

Carmen de la Sălciua este o femeie frumoasă şi o artistă cu mult talent.Trebuie, însă, să recunoaştem că vizita pe care a făcut-o medicului estetician este şi ea una care şi-a pus accentul enorm în schimbarea îndrăgitei artiste.

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai admirate şi frumoase artiste din showbiz, dar chiar şi aşa diferenţa dintre felul în care arată acum şi cel din urmă cu câţiva ani, atunci când nu era atât de cunoscută este vizibilă. Carmen de la Sălciua arăta total diferit faţă de cum arată acum.

Nasul operat, intervenţie făcută din cauza unor probleme de sănătate, spune artista, buzele injectate, pomeţii mult mai proeminenţi sau sprâncele perfecte, toate acestea au transformat-o pe Carmen de la Sălciua în diva de astăzi.

“Îmi amintesc momentul în care viața mea s-a schimbat! Momentul în care am spus: “Gata mi-a ajuns”. Știam că sunt mult mai mult decât demonstram atunci ,mental emoțional și fizic ! Am luat o decizie radicală și am avut ambiția să îmi schimb fiecare aspect al vieții! Am decis că nu voi mai accepta să mă manifest la un nivel mai jos decât știam că pot! Viața te schimbă, experiențele te schimbă, iar dacă ai ambiția necesară schimbarea vine chiar din interiorul tau”, a transmis Carmen de la Sălciua.