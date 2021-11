La ce oră se trezește Gina Pistol dimineața. Iubita lui Smiley zici că este pe alt fus orar

De opt luni de zile, Gina Pistol a devenit mămică. Acesta s-a retras din lumina reflectoarelor, dedicându-și tot timpul micuței Josephine. Vedeta este alături de fiica sa, care are grijă să îi dea trezire în fiecare dimineață, cât mai devreme. Cum se descurcă Gina Pistol?

În urmă cu opt luni, Smiley și Gina Pistol au devenit părinți. Micuța Josephine a ajuns în viața lor, iar aceștia i-au acordat toată atenția. Gina Pistol și-a luat rolul de mămică în serios, a renunțat la luminat reflectoarelor și s-a ocupat îndeaproape de creșterea copilului. (CITEȘTE ȘI: DE CE A FOST ABANDONATĂ GINA PISTOL DE MAMA EI. DE CINE A FOST CRESCUTĂ IUBITA LUI SMILEY)

Micuța Josephine nu este prea pretențioasă și nu le dă mari bătăi de cap părinților, însă atunci când vine vorba de ora de trezire, ea dă startul. Micuța are grijă să își trezească părinții dis de dimineață, uneori chiar înainte să răsară soarele.

De exemplu, astăzi Josephine și-a trezit părinții la ora 04:50, iar imediat după trezire s-a dat startul la joacă. Gina Pistol a împărtășit cu internauții momentul și a recunoscut că îi puteau prinde bine câteva minute de somn în plus.

„Bună dimineața și vouă! Căci a mea e bună de pe la ora 4:50”, a scris Gina Pistol, pe Instagram.

Gina Pistol revine în televiziune

Așteptarea a luat sfârșit, iar Gina Pistol a revenit la Antena 1. Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina Pistol în cele două emisiuni pe care le prezenta iubita lui Smiley: ”Chefi la cuțite” și ”Asia Express”, după ce a născut. Micuța Josephine avea nevoie de toată atenția ei, însă vedetei i-au lipsit momentele petrecute alături de colegii săi și concurenții dornici să-și depășească limitele.

Iubita lui Smiley a postat, recent, pe rețelele de socializare câteva imagini de pe platourile de filmare din cadrul show-ului ”Chefi la cuțite”. Vedeta a mărturisit că a avut o senzație ciudată în momentul în care și-a intrat, din nou, în rolul de prezentatoare TV.

„Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetiță care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat Gina Pistol.

