La ce renunță Valentina Pelinel pentru a avea silueta de invidiat? Borcea lasă munca și e gata! ”Amândoi am făcut-o!”

Valentina Pelinel (42 de ani) și Cristi Borcea (53 de ani) se mențin veșnic tineri și nicio schimbare fizică majoră nu pare să le trădeze vârsta. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, soția fostului boss dinamovist a vorbit despre intervențiile estetice și tratamentele pe care și le fac, dar și despre cum ambii țin kilogramele sub control.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost mereu cât se poate de discreți cu viața lor personală. Cei doi soți trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și deși sunt părinții a trei copii superbi, fiecare își face timp și pentru el.

Masaj facial, tratamente cosmetice și injecții cu botox

Ambii țin la imaginea lor și au grijă să arate tot timpul impecabil. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Valentina Pelinel a mărturisit care-s intervențiile estetice și tratamentele la care au apelat, pentru a rămâne mereu tineri. Fostul model nu ne-a ascuns faptul că atât ea, cât și soțul său, își fac și injecții cu botox și acid hyaluronic atunci când este cazul.

„Folosim fiole cu multivitamine, colagen, acid hyaluronic, pe care le alternăm, creme, măști. Facem și tratamente cosmetice și tratamente de stimulare a colagenului, precum și masaj facial. Ce-i drept, ne ajută și gena, și pentru asta le mulțumim părinților.

Ambii am făcut și injecții cu botox în zona frunții. Mai nou, prefer Sculptra, un procedeu care stimuleaza propriul collagen”, a declarat Valentina Pelinel în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ce face Borcea în fiecare seară

Soția lui Cristi Borcea ne-a mai spus că niciunul dintre ei nu renunță la ora de sport, în ciuda programului extrem de încărcat pe care-l au.

„Investim în noi și în familia noastră, așa cum e normal să fie. E respect de sine să ai grijă de sănătatea ta și de felul cum arăți . Eu ratez oricând cu plăcere o ieșire în oraș în favoarea orei de aerobic, iar Cristi oricât de mult muncește zilnic, seara e la sală.

Fac sport zilnic în cursul săptămânii când sunt în București cu prietena mea, Luminița Nicolescu. Și uneori yoga. Mă ajută la mobilitate, respirație, deconectare de la orice stress. Am avut și câteva kilogame în plus acum vreo 15 ani. Cam 5-6 mai mult decât acum. Acum am 64 , e greutatea mea ideală.

Cristi face sală, aleargă pe bandă, dar și forță. Suntem ambițioși”, a adăugat Valentina Pelinel.

Devorează covrigii cu mac și merdenelele

Aceasta ne-a vorbit, totodată, și despre plăcerile culinare „nevinovate” pe care ambii le au. Precum și la ce mjloace apelează să-și țină greutatea sub control, dat fiind faptul că sunt extrem de pofticioși:

„Din punct de vedere alimentar, nu evităm nimic, dar menținem un echilibru. Ne facem toate poftele. Din când în când mâncăm și cartofi prăjiți cu brânză rasă și roșii…

Eu sunt cu covrigii, merdenelele și gogoșile. Lui Cristi îi plac dulciurile. Dar și când exagerăm, trecem pe pește, salate și sucuri.

Asta e ideea, să menții un echilibru. Să mănânci e una din bucuriile vieții și merită orice efort”.

