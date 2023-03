Abia acum a recunoscut! Ce sacrificii a făcut Valentina Pelinel pentru mariajul cu Cristi Borcea: „Am avut de înfruntat dificultăți…”

Valentina Pelinel și Cristi Borcea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar viața lor a fost mereu pe prima pagină a ziarelor, mai ales atunci când și-au început relația. Gurile rele i-au criticat dur, însă puțini știu că celor doi nu le-a fost deloc ușor să își ducă mariajul mai departe, fiind nevoiți să se confrunte cu mai multe probleme.

Valentina Pelinel: „Am luptat pentru relația cu Cristi”

Valentina Pelinel și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri inedite în cadrul unui interviu. Blondina a vorbit despre lucruri pe care foarte puțini le-au știut, mai exact, despre compromisurile pe care le-a făcut pentru căsnicia cu partenerul ei, Cristi Borcea.

„Sunt împlinită și fericită pe toate planurile, așa este. Însă nu cred că am plătit un preț mai mare sau mai mic decât orice altă persoană. Am avut de înfruntat dificultăți și situații tensionate, însă toți avem provocări în viață peste care învățăm să trecem atunci când ne dorim ceva cu adevărat.

Am luptat pentru relația cu Cristi, pentru copiii mei, pentru fericirea noastră așa cum ar face orice femeie care simte că acolo este locul ei. Ușor nu a fost, însă împreună am făcut echipă comună, am vorbit public când a fost cazul și am lăsat să treacă pe lângă noi alte lucruri, care nu meritau atenția noastră”, a declarat Valentina Pelinel într-un interviu pentru Viva.ro.

Valentina Pelinel: „Este una dintre cele mai frumoase relații”

Valentina și Cristi Borcea au împreună 3 copii pe care îi iubesc nespus. În cadrul aceluiași interviu, vedeta a oferit detalii cu privire la relația pe care o au cu cei mici, precizând că legătura este una extrem de specială.

„Copiii cresc frumos și armonios, sub ochii noștri, în fiecare zi uimindu-ne cât de multă dragoste pot să trezească în sufletele noastre, în moduri noi. Ce este cel mai important este că se înțeleg toți bine, își petrec timpul împreună jucându-se și, mai ales, cei mici învață de la cei mari. Este una dintre cele mai frumoase relații. Este atât de multă iubire, protecție și sprijin între ei și sunt mândră de conexiunea lor specială”, a mai dezvăluit vedeta pentru sursa citată.

