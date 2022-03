La ce vârstă și cu cine și-a pierdut inocența Anna Lesko! E un bărbat foarte cunoscut din lumea mondenă

Anna Lesko este fără doar şi poate una dintre cele mai sexy artiste din România. Pe lângă talentul său, de-a lungul timpului, vedeta şi-a cucerit publicul şi cu sinceritatea cu care a vorbit mereu despre viaţa sa. În cadrul unui interviu, cântăreaţa a dezvăluit vârsta la care și-a pierdut inocenţa, spre încântarea celor care o urmăresc.

Anna Lesko a spus întotdeauna lucrurilor pe nume şi nu de puține ori a făcut declarații controversate privind viața sa intimă. Mai mult, artista şi-a obişnuit fanii cu pozele incendiare pe care le postează frecvent în mediul online, dar şi cu apariţiile sale extrem de sexy de pe micile ecrane.

În cadrul unui interviu mai vechi, vedeta a făcut dezvăluiri picante despre viaţa sa intimă. Mai exact, artista a povestit când şi-a pierdut fecioria: “Mi-am pierdut virginitatea la 18 ani… aproape 18. Primul sărut a fost la 16 ani”.

Cu cine și-a pierdut inocența Anna Lesko

Deşi nu a povestit cu cine a făcut pentru prima dată amor, din declaraţiile sale se pare că bărbatul ar fi fost chiar Irinel Columbeanu.

Relația vedetei cu afaceristul a început când ea avea doar 17 ani. Pe vremea aceea, Irinel era un tânăr afacerist în vârstă de doar 38 de ani.

Irinel Columbeanu i-a fost alături timp de 8 ani, însă povestea lor de iubire s-a încheiat, după ce părinții afaceristului au dat-o afară din casă.

„Lângă Irinel am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele. Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea artista despre fostul ei iubit.

Sursă foto: Instagram