La ce viciu nu poate renunța Irinel Columbeanu. Are INTERZIS de la medici: ”A promis că se lasă definitiv”

Viața lui Irinel Columbeanu nu mai este tocmai roz de când și-a pierdut toată averea și a ajuns să stea la azil. Fostul om de afaceri își petrece timpul la un centru de bătrâni din Ghermănești, unde este îngrijit corespunzător. Problemele vin odată cu vârsta, motiv pentru care fostul soț al Monicăi Gabor a ales să se mute definitiv în locul unde și tatăl său a fost îngrijit în ultimele lui luni din viață. Patronul casei de vârstnici a făcut noi dezvăluiri despre starea de sănătate a fostului milionar, care nu ar putea să renunțe la un viciu, în ciuda sfatului oferit de medici. Iată despre ce este vorba!

Irinel Columbeanu și-a găsit liniștea după o viață agitată. Fostul om de afaceri nu mai duce o viață de lux ca-n alte vremuri, ci a ajuns să locuiască la un azil. Acesta este prieten bun cu patronul centrului de vârstnici, motiv pentru care mereu a avut parte de sprijin.

Ion Cassian are grijă să nu-i lipsească nimic fostului milionar și se ocupă îndeaproape de acesta, în ciuda faptului că n-o mai duce bine cu banii ca acum mulți ani. I-a întins o mână de ajutor și i-a deschis ușa azilului său. Irinel Columbeanu are parte de condiții bune, de mâncare delicioasă și îngrijire ca la carte.

„Nu pleacă de la noi, unde să se ducă, nu are unde! Avem și mâncare bună, meniul fiind realizat de un nutriționist, în funcție de afecțiunile celor de aici. Mâncarea este la discreție, mulți vor și câte două porții, la noi nu este limită la mâncare. Vara este un meniu mai lejer, iar iarna e mai consistent”, a explicat Ion Cassian.

La ce nu poate renunța Irinel Columbeanu

Singura problemă ar fi că Irinel Columbeanu nu are de gând să renunțe la un viciu: fumatul! Acesta obișnuiește să mai stea la o țigară, chiar dacă medicul nu-i recomandă acest lucru. Ion Cassian susține că înainte fuma destul de mult, acum a rărit țigările: 4-5 pe zi!