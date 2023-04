Este o zi neagră în domeniul cinematografic. Actrița din producția Netflix „Zombie Detective”, în vârstă de 26 de ani, a fost găsită fără suflare în propria locuință. Jung Chae-yul din Coreea de Sud activa și ca model. Iată detaliile mai jos, în articol.

Este doliu în lumea cinematografică, după ce o actriță în vârstă de 26 de ani a murit. Jung Chae-yul, actrița din producția Netflix „Zombie Detective”, a fost găsită fără suflare în casă, în cursul zilei de marți, 11 aprilie 2023. Până în acest moment, nu se cunoaște cauza decesului. Managerul său a făcut anunțul trist, astăzi.

„Trebuie să vă dau o veste tristă şi zdrobitoare. Actriţa Chae-yul ne-a părăsit pe 11 aprilie. Ceremonia funerară va fi privată, așa cum familia sa își dorește. Sperăm să vă rugați pentru Chae-yul. Odihnească-se în pace”, este mesajul transmis de managerul actriței.

Actrița din producția Netflix „Zombie Detective” a murit fulgerător

Fanii actriței de 26 de ani au suferit un real șoc, după ce au auzit vestea tristă. Pe rețelele de socializare, aceștia au transmis mesaje de condoleanțe și chiar i-au adus un ultim omagiu.

Jung Chae-yul nu era la prima sa apariție pe platourile de filmare. Pe lângă „Zombie Detective”, tânăra a jucat în alte două pelicule, și anume „I Have Not Done My Best” şi „Deep”. De asemenea, a filmat și pentru „Wedding Impossible”, o altă peliculă care ar trebui să apară. Însă, având în vedere circumstanțele, există posibilitatea ca filmările să se întrerupă.

Tânăra era foarte muncitoare și căpătase popularitate, după apariția în „Zombie Detective”. Managerul ei a declarat, potrivit The Sun: „Era sufletistă și prietenoasă. Este greu să descriu în cuvinte ce actriță bună a fost”.

Sursă foto: Instagram, Pixabay