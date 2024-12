La spital direct din live! Teo Trandafir a uitat totul: cum a chemat salvarea, cum a ajuns acasă… Cine i-a fost ca un înger vedetei

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Teo Trandafir vorbeşte despre cele mai tari provocări din cariera sa, relaţia cu fiica ei şi planurile pentru 2025. Prezentatoarea TV rememorează cu drag amintirile din Pro TV, face o retrospectivă a anului care tocmai ce a trecut şi dezvăluie care este raportul său actual cu divinitatea.

Teo Trandafir recunoaşte că se gândeşte rareori la perioada pensionării, mai ales că este o persoană extrem de activă, veşnic dornică de muncă şi pasionată de domeniul în care activează de atâţia ani. Acum, la final de 2024, vedeta Kanal D rememorează cele mai tari amintiri din televiziune, inclusiv din perioada în care lucra în Pro TV.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, prezentatoarea TV îşi aduce aminte de unul dintre cele mai tari episoade petrecute într-una dintre emisiunile sale: interacţiunea cu o tarantuală care spera să îi aducă audienţă maximă. Din păcate, momentul s-a terminat cu… o vizită la spital!

„A venit un tip cu nişte tarantule. Vine tarantula pe aici, pe aici. Scapă tarantula piciorul în gura mea. Simţeam cum creşte audienţa ca pâinea caldă. Pleacă tarantulele, pleacă şerpii.

Eu, pe la 12 noaptea, acasă, simt aşa, o ameţeală. Astm nu am. Mă uit în oglindă. Sunt alergică la tarantule şi nu ştiam! Văd că pe unde mersese tarantula eram roşie, purpuriu. Nu ştiu cum am chemat Salvarea, nu ştiu cum am ajuns acasă. Norocul meu că nu eram singură acasă. Nu ştiu cum am ajuns a doua zi la serviciu.

Niciodată nu m-am gândit că aş fi alergică. Cică tarantulele au ceva în acel puf care mie nu îmi face bine”, povesteşte Teo Trandafir.

Tot în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, prezentatoarea TV vorbeşte despre fiica sa, Maia, despre relaţia sa cu divinitatea şi despre planurile pe care le are pentru noul an. Cum, unde şi cu cine va petrece vedeta Kanal D Revelionul, aflaţi doar de la noi!

