“La un moment da, mă…” Cum făcea amor Dani Oțil cu Mihaela Rădulescu. Starul de la Antena 1 a spus tot despre “nebuniile” divei de la Pro TV

Timp de șase ani, Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz. După ce au pornit pe drumuri separate, cei doi au avut ”curajul” să vorbească deschis despre ”aventurile lor” din dormitorul.

Mulți n-au crezut că Dani și Mihaela pot sta multă vreme împreună, însă timpul i-a contrazis. Povestea de dragoste ”cu năbădăi” dintre Dani Oțil și Mihaela Rădulescu a durat șase ani și se poate spune, fără teama de a greși, că a fost trăită la intensitate maximă. Iar Dani Oțil nu ratează nicio ocazie pentru a declara cât de mult i-a schimbat viața, mai ales cea sexuală, diva de Monaco.

”Există viață după Mihaela Rădulescu. Vorbesc cu ea și avem glumele noastre funny. Mi-am făcut un obicei, și când vorbim, îi mulțumesc pentru viața mea sexuală din următorii doi ani de după relație. La un moment dat, mă simțeam o unealtă, o ustensilă. Eu eram un băiat de la Reșita, noi am avut multe episoade ciudate… Eu am iubit doar de două ori în viață. Nici până la ea nu am prea iubit. Am avut două relații de 7 ani toată viața, atât am reușit. Iubesc rarisim, nu țin de mână în oraș decât rarisim, nu merg la film cu fete, nu iau cina cu fete niciodată, decât dacă îți dau și cheia de acasă, ceea ce este foarte greu”, a povestit Dani Oțil la Antena 1.

”Am făcut sex într-o piscină”

Mihaela Rădulescu a fost, la rândul ei, generoasă în ceea ce privește detaliile despre experiențele ei sexuale inedite.

”Nu știu pe ce plajă am fost (n.red. de nudiști), dar nu aveam nimic pe mine. Am făcut sex într-o piscină și am fost abordată de persoane de același sex. N-am purtat cătușe niciodată, în nici un fel de circumstanțe și n-am fost surprinsă făcând dragoste”, a declarat vedeta.

Întrebată dacă a urmărit vreodată filme porno, Mihaela Rădulescu a negat, iar Oțil a descoperit o explicație senzațională: ”Mihaela oricum nu stă niciodată cu fața la televizor”.