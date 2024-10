Lana Del Rey și Jeremy Dufrene s-au căsătorit! Cine este și cu ce se ocupă soțul artistei

După câteva săptămâni de speculații, s-a aflat, oficial: Lana Del Rey și Jeremy Dufrene, un ghid turistic prin mlaștinile cu aligatori din statul american Louisiana, s-au căsătorit luna trecută.

Presa scrisese despre nunta celor doi la momentul respectiv, dar reprezentanții celebrei cântărețe au ales să nu confirme căsătoria, la acea vreme, atunci când au fost contactați pentru comentarii.

Speculațiile cu privire la statutul relației lui Del Rey cu Dufrene au luat acum sfârșit, deoarece certificatul de căsătorie a lui Del Rey și Dufrene a fost semnat și returnat la Biroul de Documente al Parohiei Lafourche, unde a fost depus vineri, scrie KFDM.

Cine a oficiat ceremonia de căsătorie, și ce legătură are cu Lana Del Rey

Documentul, obținut de reporterii de la Associated Press, îl menționează ca oficiant al ceremoniei pe un anume Judah Smith, un pastor din Los Angeles.

Se pare că ar exista o legătură mai veche între Del Rey și Judah Smith. A cincea piesă de pe albumul din 2023 al lui Del Rey, „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, se intitulează „Judah Smith Interlude”, și Smith este creditat ca fiind co-autor al melodiei.

În plus, în mod interesant, Judah Smith a fost și pastorul lui Justin Bieber.

Nunta a avut loc la debarcaderul companiei unde Dufrene lucrează ca ghid pentru grupurile de turiști care merg în excursii prin delta Louisianei.

Când au apărut primele informații că Lana Del Rey s-ar fi căsătorit

Publicația TMZ relatase inițial pe 26 septembrie că Lana Del Rey, născută Elizabeth Woolridge Grant, și Dufrene au obținut un certificat de căsătorie. Associated Press a confirmat apoi că un certificat a fost obținut de la Lafourche Parish Clerk of Court pe 23 septembrie, dar acest certificat nu a fost restituit și procesat imediat.

În statul Louisiana, certificatele de căsătorie ar trebui să fie returnate de către oficiant la biroul emitent în termen de zece zile de la ceremonie, dar se mai fac și excepții, a spus biroul grefierului. Termenul limită urma să expire miercuri.

Cine este soțul Lanei Del Rey

Pe 26 septembrie, la ora 15:33, Del Rey, în vărstă 39 de ani, și Dufrene, în vârstă de 49 de ani, s-au căsătorit în Des Allemands, Louisiana, în zona mlăștinoasă unde lucrează Dufrene. Dufrene are funcția de căpitan la Airboat Tours by Arthur.

Certificatul menționează o casă în Des Allemands, o comunitate neîncorporată din parohia St. Charles, ca reședință atât pentru Del Rey, cât și pentru Dufrene.

Nu este clar când Del Rey și Dufrene a început să se întâlnească, dar există fotografii cu cei doi împreună care datează din 2019, când Del Rey a mers într-unul dintre tururile unde Dufrene este ghid.

Cât de populară este Lana Del Rey

Lana Del Rey, care a fost nominalizată de 11 ori la premiile Grammy, este de mult timp apreciată pentru muzica ei pop, nostalgică și romantică, care face adesea referire la imagini vintage din cultura americană.

Lana Del Rey a lansat nouă albume de studio și este probabil cel mai bine cunoscută pentru hitul ei de Top 10, „Summertime Sadness” de pe albumul ei multiplatină din 2012, „Born to Die”.

