Larisa de la “Puterea Dragostei”, în bikini minusculi la piscină. Cum a fost fotografiată bruneta fatală de la Kanal D

Larisa a devenit cunoscută grație show-ului “Puterea Dragostei”, emisiune prezentată de Andreea Mantea, la Kanal D. Zilele trecute a făcut o mică pauză de la filmări și s-a dus fix la piscină, pentru a se răcori. Acolo, a făcut un adevărat show, iar masculii i-au putut admira trupul perfect.

Larisa a apărut în bikini minusculi, iar bruneta fatală a putut fi admirată în toată splendoarea. Concurenta show-ului “Puterea Dragostei” s-a și jucat puțin pe marginea piscinei, iar punctul culminant a fost când a ieșit din piscină, iar o prietenă a filmat-o, conform wowbiz.ro.

Larisa, relație cu Dacian Varga

Larisa Judele a avut, în urmă cu mai mulți ani, o relație de dragoste cu Dacian Varga. Frumoasa brunetă ar fi fost informată că fotbalistul ar avea de gând să îi aplice o corecție fizică din cauza unor lucruri căreia tinerei îi sunt neclare. Lucru care, conform Larisei, s-a și întâmplat, la finalul anului trecut, la Târgul de Crăciun din Centrul Capitalei.

Fosta iubită a lui Dacian Varga susține că Maria Constantin ar fi fost martoră la incident și că nu ar fi intervenit. ”Am avut ghinionul să ţin lângă mine pe unele persoane (aşa-zise prietene) care m-au adus în situaţia asta din cauza unor conversaţii care nu aveau legătura cu mine. Acest Dacian Varga este o cunoştinţă veche de ani de zile, de când îşi petrecea vacanţele în oraşul meu având bunici acolo. După ce eu m-am mutat în Bucureşti conversaţiile dintre noi s-au încheiat pentru că era flegmatic, arogant, îmi adresa cuvinte jignitoare ceea ce eu niciodată nu le pot vedea ca pe ceva frumos la un bărbat. Întâmplarea a fost că am avut prietene comune!

Am fost sunată de către o prietena comună zilele trecute, care mi-a transmis că a fost sunată şi ea la rândul ei de către Varga şi de către iubita lui actuală, să îmi spună că dacă îl mai vorbesc de rău mă calcă in picioare! Bun! Am sunat-o pe Maria Constantin, mirată de situaţie, să o întreb personal de ce nu mă sună direct pe mine iubitul ei sau ea dacă are ceva de spus. Nu a răspuns! Nu am avut o perioadă tocmai bună în ultimul timp, şi, ca orice om, am ieşit împreună cu două prietene să ne plimbam la târgul de Crăciun liniştite.

M-am trezit cu Maria Constantin că îmi vindea bomboane, am salutat-o şi am întrebat-o ce se întâmplă?! În clipa aceea, Dacian Varga, când m-a văzut a început să mă înjure să plec de acolo că mă calcă în picioare, am reacţionat la nervi şi i-am spus să vină. Am văzut că iese scandal şi m-am întors cu spatele să plec. M-am trezit smucită, mi-a rupt geanta şi mi-a dat o palmă. Au intervenit prietenele mele şi oamenii din jur, în acea înghesuială am căzut jos şi a început să dea cu picioarele în mine. Mi-a dat cu picioarele în cap şi peste tot! În acest timp Maria Constantin privea cu satisfacţie!”, a spus Larisa Judele