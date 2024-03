Larisa Drăgulescu câștigă peste 10.000 de euro lunar! Din ce face bani fosta soție a lui Marian Drăgulescu, care a acumulat o avere de 2 milioane de euro

Larisa Drăgulescu a dezvăluit faptul că are câștiguri lunare de ordinul miilor de euro. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu reușește să aibă un venit consistent, pentru a-și susține familia. De altfel, deține o avere de 2 milioane de euro pe care dorește să o împartă copiilor săi, așa cum a declarat pentru CANCAN.RO. Vezi mai jos, în articol, din ce reușește să încaseze sume considerabile lună de lună.

Larisa Drăgulescu a vorbit despre banii pe care îi încasează lună de lună. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu reușește să câștige peste 10.000 de euro lunar, dezvăluind faptul că banii provind din activitatea online. Fosta soție a gimnastului român a declarat că a lucrat chiar și în cluburi. În Dubai a muncit timp de trei ani, iar în Germania timp de cinci ani. De altfel, activitățile pe care le desfășoară acum îi aduc venituri consistente, de ordinul miilor de euro lunar.

„A fost foarte greu, am lucrat foarte mult și zi și noapte, pot să zic. Am avut noroc cu sprijinul familiei care m-a ajutat foarte mult cu copiii. Altfel nu aș fi putut singură să îmi cresc și copiii și să fac și o mică avere. Am avut diferite job-uri, am lucrat chiar și în cluburi. Am lucrat trei ani în Dubai și cred că cinci ani în Germania. În România diverse job-uri și pe rețelele de socializare. Îmi aduc o sumă considerabilă, nu știu exact, nici măcar eu nu am calculat. Peste 10.000 de euro”, a spus Larisa Drăgulescu la Antena Stars.