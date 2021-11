Larisa Drăgulescu își sărbătorește ziua de naștere cu Marian Drăgulescu, fără actualul ei soț + Detalii despre platforma de adulți pe care activează

Larisa Drăgulescu a povestit că își va serba ziua de naștere, iar invitatul numărul 1 este chiar fostul ei soț, Marian Drăgulescu. Cei doi au divorțat în urmă cu 14 ani, printr-un scandal enorm la vremea aceea. Acum, cei doi se înțeleg foarte bine, ba chiar sunt amici.

De asemenea, Larisa a menționat că cel care va lipsi de la ziua ei de naștere este, culmea, actualul ei soț. Gimnastul va veni însoțit de iubita lui.

„Da, sigur că da, este invitatul meu numărul 1 ( n.r. – Marian Drăgulescu). Nimeni nu se desparte de bine, era normal să ne certăm, că altfel nu ne despărțeam. Noi am mai petrecut zilele de naștere împreună în anii ăștia și sărbătorile”, a declarat Larisa Drăgulescu la PRO TV.

În luna aprilie a acestui an, fosta soție a gimnastului s-a căsătorit cu Bogdan-Marian. Soțul ei lipsește de la petrecerea care va avea loc peste trei zile, căci lucrează în Germania.

„O să facem așa un mini-party, dar mai mult în familie, împreună și cu fostul meu soț, cu actuala lui parteneră, cu finii pe care i-am cununat împreună cu Marian, fără soțul meu. El este plecat în Germania, va fi și el online”, a spus Larisa în emisiune.

Larisa Drăgulescu, avere din platformele pentru adulți

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Larisa Drăgulescu a mărturisit că activează pe o platformă cu filmulețe pentru adulți, lucru pe care l-a recunoscut în repetate rânduri. De asemenea, Larisa Drăgulescu mărturisește că nu i-a fost greu să le spună copiilor săi cu ce se ocupă, pentru că are o relație foarte deschisă cu aceștia, iar ei o susțin necondiționat.

„Activez pe o platformă pentru adulți, dar nu intru în live cu ei. Eu le fac filmulețe interzise minorilor și cam atât. Fac și poze. O fac din ianuarie 2021. Înainte lucram în cluburile de noapte din Germania, a venit pandemia și am decis să mă retrag. Așa mi-a venit ideea să lucrez pe aceste platforme online (…) Îmi vând corpul, dar nu mă interesează, fiecare face ce își dorește. Sunt fericită, câștig bine. Pentru mine nu este nimic rău, nu înțeleg de ce unii se agită atât”, a spus Larisa Drăgulescu în emisiunea „La Măruță”.

Copiii o susțin

„Copiii mei mă susțin, sunt mari, îți dai seama. Sunt în clasa a X-a, văd și ei în online tot ce se întâmplă. Noi vorbim absolut orice, ne înțelegem bine. Din moment ce eu i-am crescut, i-am educat în felul meu, eu zic că sunt bine educați”, a spus Larisa Drăgulescu. Actualul soț nu este deloc gelos și are toată încredea în femeia pe care o are lângă el. „El m-a cunoscut în club, de ce ar putea să fie gelos? Știe unde m-a găsit, știe cum sunt. Noi suntem împreună, ne înțelegem bine, nu are importanță”, a încheiat Larisa Drăgulescu.

Sursă foto: Instagram