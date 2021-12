Larisa Iordache a anunţat că se retrage din gimnastică: „Mă simt împăcată şi mulţumită cu alegerea pe care am făcut-o”

Larisa Iordache a anunţat că se retrage din gimnastică. Sportiva în vârstă de 25 de ani a dezvăluit acest lucru pe reţelele de socializare. Deşi a reuşit să îi ia pe fanii săi prin surprindere, aceştia i-au respectat alegerea şi i-au transmis că o vor susţine în continuare. La rândul său, tânăra a ţinut să le mulţumească acestora pentru tot sprijinul acordat de-a lungul timpului.

Larisa Iordache este una dintre cele mai iubite sportive din țara noastră. Tânăra i-a făcut mândrii pe români cu numeroasele titluri obţinute la competiţii, este campioană, medaliată olimpică, mondială și europeană la gimnastică.

„Mă simt împăcată şi mulţumită cu alegerea pe care am făcut-o”

Recent, aceasta a reuşit să îşi emoţioneze fanii, după ce a anunţat faptul că se retrage. Într-un mesaj publicat pe reţelele de socializare, aceasta le-a arătat admiratorilor săi mai multe imagini cu ea din cariera sportivă, iar în dreptul lor a scris și un mesaj. Mai exact, şatena a povestit cu ce a rămas din cei 20 de ani petrecuți în sala de gimnastică.

„Cazi, dar te ridici! Azi este nimeni, insa maine este campionul lumii. Totul este o alegere, o alegere de a fi cel mai bun pentru tine si in sufletul tau. Asta am invatat in cei 20 de ani pe care i-am petrecut in sala de gimnastica. Azi inchei acest capitol frumos din viata mea. Ma simt impacata si multumita cu alegerea pe care am facut-o! Este timpul pentru o viata normala si un pic mai linistita.

Am pus cipicii deoparte, costumul in dulap si tot ce am trait pana acum intr-un sertar micut acolo in inima si mintea mea. As vrea sa spun multe, insa nu imi pot aduna cuvintele pentru o singura postare. Vreau sa stiti ca va apreciez pe voi, cei ce ma urmariti cu drag, imi scrieti si imi transmiteti ganduri pozitive’, a scris Larisa Iordache pe Instagram.

În încheierea mesajului, Larisa Iordache a ţinut să le mulţumească celor care au fost alături de ea în tot acest timp. De asemenea, a anunţat faptul că un nou capitol din viaţa sa este pe care să înceapă.

„Și vreau sa multumesc persoanelor ce chiar mi-au dorit binele macar o data in acesti 20 de ani de cand am inceput gimnastica! Un nou capitol este gata sa inceapa odata cu noul an! Iubire pentru toata lumea!’, a conchis sportiva.

Sursă foto: Instagram