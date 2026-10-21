Larisa Iordache, confesiuni sincere după ce a devenit mamă: „Au fost momente în care spuneam că nu mai pot”

„Încerc să fac față tuturor provocărilor.” În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Larisa Iordache a povestit cum decurge viața ei în prezent și ce proiecte își dorește să reia.

Deși rolul de mamă îi ocupă o mare parte din timp, Larisa nu vrea să renunțe la proiectele care o împlinesc și își dorește să găsească echilibrul între viața de familie și planurile profesionale. Alături de soțul ei, Cristian, fosta gimnastă încearcă să se bucure de fiecare etapă din creșterea micuței Amira, fără să uite de propriile dorințe și de lucrurile care o pasionează.

„Mi-am dat seama că trebuie să mă iau după instinctul meu”

Larisa recunoaște că perioada de după naștere a venit cu provocări atât fizice, cât și emoționale, însă sprijinul lui Cristian a ajutat-o să treacă mai ușor peste momentele dificile. În același timp, vedeta spune că a învățat să-și asculte instinctul și să aibă mai multă încredere în propriile decizii, inclusiv atunci când vine vorba despre creșterea fiicei sale.

CANCAN: Ești foarte frumoasă. Cum ești?

Larisa Iordache: Mulțumesc foarte mult. Mă simt bine. Puțin obosită, pot spune, dar încerc să fac față tuturor provocărilor. Momentan, cred că luăm o pauză de la proiecte, măcar o lună, o lună și jumătate, dar ne mai gândim. Soțul meu este în alertă totală, își dorește, la figurat vorbind, să facă foarte multe lucruri, dar eu îmi doresc să mă bucur alături de el, împreună cu fetița noastră, de ceea ce trăiește ea, de creșterea ei, pentru că mă gândesc cu stupoare cât de repede crește. Acum are un an și opt luni și mă gândesc cu mare drag la perioada în care era micuță, bebeluș, și îmi este atât de dor de ea.

CANCAN: Cum a fost? Ți-a fost greu? Ai ascultat de sfaturi? Au fost și sfaturi la care ai zis: „Bă, mai bine nu”?

Larisa Iordache: Cred că în prima lună după ce am devenit mamă mi-am dat seama că trebuie să mă iau după instinctul meu, să fac ceea ce simt și să ascult și sfaturi, dar să le pun în practică doar dacă mă ajută pe mine personal și, desigur, pe copilul meu. Însă, avându-l pe Cristian alături de mine, ceea ce m-a făcut să mă simt liniștită și împăcată, și implicându-se 100%, el m-a ajutat foarte mult. Îl apreciez foarte tare pentru că am avut timp și pentru mine. Și cred că asta ne-a ajutat foarte mult: echipa pe care noi am format-o pentru a o crește împreună și pentru a ne prioritiza cumva și pe noi înșine.

CANCAN: Ai avut și tu un moment din ăsta în care ai picat, pur și simplu?

Larisa Iordache: Sunt momente, dar nu pot să le numesc depresie. Asta pentru că trebuie să-ți pui viața personală pe hold, cumva, pentru că un bebeluș are nevoie de tine. Atunci încerci și te lupți cu gândurile din capul tău și cred că îți poți da seama că ți-ai dorit asta. Hai să le iei pe rând și să ai răbdare, pentru că procesul este în desfășurare și cred că este foarte important să fii cu picioarele pe pământ, indiferent de situație. Cu ajutorul lui Cristian, am trecut mai ușor prin perioadele acelea.

CANCAN: Ți-a fost greu?

Larisa Iordache: Mi-a fost greu, emoțional vorbind, pentru că îmi doream acea mângâiere a mamei, dar sunt sigură că ea, de acolo de unde este, mă ajută și mă susține. Au fost momente în care ajungeam să spun: „Nu mai pot!”, dar mai exista ceva acolo și găseam o soluție ca să rezolv situația. Cred că asta m-a liniștit în momentele respective, dar mi-a fost greu și psihic, și emoțional, și fizic, pentru că a trebuit să depun efort ca să-mi revin cumva. În plus, noi, femeile, trecem prin stări foarte ciudate, pot să le numesc așa, din cauza hormonilor.

CANCAN: În cuplu cum sunteți?

Larisa Iordache: Eu vreau să spun că suntem mai fericiți de când o avem pe Amira. Așa cum ne place nouă să o numim, este floarea vieții noastre, care înflorește de la o zi la alta. Și noi, ca relație, cred că suntem foarte sudați. Ne dorim să construim relația cât mai bine posibil, să fim atenți la nevoile noastre și să ne susținem, așa cum am făcut-o încă de la început.

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